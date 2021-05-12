Как именно – мы вам подскажем и покажем. Итак, за работу!

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Колода

Колоду также можно приспособить под стол. Для удобства и эстетичности древесину зачистите и отшлифуйте.

Пень
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Чугунная батарея

Стеклянную столешницу можна расположить на чем угодно. Например, на старой чугунной батарее. Для мобильности поставьте конструкцию на колесики.

Чавунна батарея
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Паллеты

Поддон – это уже готовый стол. Дополнительно его можно покрасить, снабдить столешницей и оборудовать колесиками.

Піддони
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Ящики

Деревянные ящики – дизайнерский материал, из которого можно изготовить уйму вещей для дома. Всего четыре ящика понадобится для журнального столика.

Ящики
Фото pinterest

Старые двери

Из старых межкомнатных дверей получаются отличные столы: чем древнее заготовка, тем интереснее будет стол.

Старі двері
Фото pinterest

Швейная машина

Старая швейная машинка – находка для любителей ретростиля. Массивная металлическая основа с изящной столешницей украсят любой интерьер.

Швейна машинка
Фото pinterest

Журналы

Журнальный столик можно сделать дажн из журналов. Зачем им пылиться на полках? Подарите макулатуре вторую жизнь!

Журнали
Фото pinterest

Виниловая пластинка

Прикрепите пластинку на любую каркасную основу, например на металлическую подставку для цветочных горшков.

Вінілова платівка
Фото pinterest