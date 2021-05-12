Как именно – мы вам подскажем и покажем. Итак, за работу!
Читайте также: Подарите старой мебели новую жизнь: 10 суперских идей с фото
Колода
Колоду также можно приспособить под стол. Для удобства и эстетичности древесину зачистите и отшлифуйте.
Фото pinterest
Чугунная батарея
Стеклянную столешницу можна расположить на чем угодно. Например, на старой чугунной батарее. Для мобильности поставьте конструкцию на колесики.
Фото pinterest
Паллеты
Поддон – это уже готовый стол. Дополнительно его можно покрасить, снабдить столешницей и оборудовать колесиками.
Фото pinterest
Ящики
Деревянные ящики – дизайнерский материал, из которого можно изготовить уйму вещей для дома. Всего четыре ящика понадобится для журнального столика.
Фото pinterest
Старые двери
Из старых межкомнатных дверей получаются отличные столы: чем древнее заготовка, тем интереснее будет стол.
Фото pinterest
Швейная машина
Старая швейная машинка – находка для любителей ретростиля. Массивная металлическая основа с изящной столешницей украсят любой интерьер.
Фото pinterest
Журналы
Журнальный столик можно сделать дажн из журналов. Зачем им пылиться на полках? Подарите макулатуре вторую жизнь!
Фото pinterest
Виниловая пластинка
Прикрепите пластинку на любую каркасную основу, например на металлическую подставку для цветочных горшков.
Фото pinterest