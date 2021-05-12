Как именно – мы вам подскажем и покажем. Итак, за работу!

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Колода

Колоду также можно приспособить под стол. Для удобства и эстетичности древесину зачистите и отшлифуйте.



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Чугунная батарея

Стеклянную столешницу можна расположить на чем угодно. Например, на старой чугунной батарее. Для мобильности поставьте конструкцию на колесики.



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Паллеты

Поддон – это уже готовый стол. Дополнительно его можно покрасить, снабдить столешницей и оборудовать колесиками.



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Ящики

Деревянные ящики – дизайнерский материал, из которого можно изготовить уйму вещей для дома. Всего четыре ящика понадобится для журнального столика.



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Старые двери

Из старых межкомнатных дверей получаются отличные столы: чем древнее заготовка, тем интереснее будет стол.



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Швейная машина

Старая швейная машинка – находка для любителей ретростиля. Массивная металлическая основа с изящной столешницей украсят любой интерьер.



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Журналы

Журнальный столик можно сделать дажн из журналов. Зачем им пылиться на полках? Подарите макулатуре вторую жизнь!



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Виниловая пластинка

Прикрепите пластинку на любую каркасную основу, например на металлическую подставку для цветочных горшков.



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