Зробіть кожен куточок вашої кухні чистим за допомогою перевірених порад, хитрощів. Пропонуємо 5 лайфхаків, що змінять ваше життя.

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Свіжий запах

Засмічена кухонна раковина – одна з причин неприємного запаху на кухні. Щоб почистити її, скористайтеся кубиками льоду з лимоном. Просто наповніть форму для кубиків льоду часточками лимону, кам'яною сіллю та водою.

Після заморожування киньте кубики в каналізацію. Кам'яна сіль очищає леза, а лід допомагає видалити будь-який бруд. Лимон надає свіжий запах.

Чисті старі деко

Поєднання харчової соди та перекису водню може відчистити не тільки вашу раковину та ванну. Це може змусити навіть старі деки знову виглядати новими.

Просто посипте у деко харчову соду, додайте трохи перекису водню, а потім нанесіть ще один шар харчової соди. Поверніться через кілька годин, щоб начисто витерти відновлені деко.

Чиста духовка під час вашого сну

Наповніть пляшку з розпилювачем домашнього розчину 1/3 склянки води, 1/3 склянки білого оцту і 1/2 склянки харчової соди.

Коли духовка охолоне, зніміть решітки і змастіть розчином всередині, уникаючи нагрівальних елементів. Лягайте спати, дозволяючи розчину магічно діяти до 12 годин. Коли прокинетеся, помийте духовку мильною водою і витріть насухо м'якою тканиною.

Миємо решітку духовки

Мийний порошок призначений не тільки для прання. Він може легко очистити решітку духовки. Наповніть ванну порошком і покладіть туди решітку.

Дайте настоятися щонайменше 4 години. Тоді витягніть і промийте чистою водою.

Чисті дерев'яні меблі

Цей природний лак для дерева своїми руками надає прекрасний аромат і блиск. Наповніть пляшку з розпилювачем 1 частиною лимонної олії та 1 частиною білого оцту.

Нанесіть розчин безпосередньо на суху тканину з мікрофібри та протріть шафи, двері та плінтуси.

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