Сделайте каждый уголок вашей кухни чистым с помощью проверенных советов, уловок. Предлагаем 5 лайфхаков, которые изменят вашу жизнь.

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Свежий запах

Засоренная кухонная раковина – одна из причин неприятного запаха на кухне. Чтобы очистить ее, воспользуйтесь кубиками льда с лимоном. Просто наполните форму для кубиков льда дольками лимона, каменной солью и водой.

После замораживания бросьте кубики в канализацию. Каменная соль очищает лезвия, а лед помогает удалить любую грязь. Лимон придает свежий запах.

Чистые старые протвни

Сочетание пищевой соды и перекиси водорода может отчистить не только раковину и ванну. Это может заставить даже старые деки снова выглядеть новыми.

Просто посыпьте в противень пищевую соду, добавьте немного перекиси водорода, а затем нанесите еще один слой пищевой соды. Повернитесь через несколько часов, чтобы вытереть восстановленный противень.

Чистая духовка во время вашего сна

Наполните бутылку с распылителем домашнего раствора 1/3 стакана воды, 1/3 стакана белого уксуса и 1/2 стакана пищевой соды.

Когда духовка охладится, снимите решетки и смажьте раствором внутри, избегая нагревательных элементов. Ложитесь спать, позволяя раствору магически действовать до 12 часов. Когда проснетесь, помойте духовку мыльной водой и протрите насухо мягкой тканью.

Моем решетку духовки

Моющий порошок предназначен не только для стирки. Он может легко очистить решетку духовки. Наполните ванную порошком и положите туда решетку.

Дайте настояться не менее 4 часов. Тогда извлеките и промойте чистой водой.

Чистая деревянная мебель

Этот лак для дерева своими руками придает прекрасный аромат и блеск. Заполните бутылку с распылителем 1 частью лимонного масла и 1 частью белого уксуса.

Нанесите раствор непосредственно на сухую ткань из микрофибры и протрите шкафы, двери и плинтусы.