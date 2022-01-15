Список речей, які ми постійно забуваємо випрати, хоч повинні це робити

Хоч прання для кожного є обов'язковою справою, є багато речей, які ми забуваємо мити. Багато хто думає, що чистити їх і зовсім не потрібно, однак це не так. Чому – розповідаємо в матеріалі.

Деякі речі з нижчезгаданих не можна прати в пральній машині. Як діяти та чому прати потрібно ледь не всі речі світу?

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Речі, які ми забуваємо випрати

сумки та гаманці;

спортивні сумки;

шкіряні куртки;

кошики для білизни;

штори для душу;

м'які іграшки.

Сумки та гаманці

Сумки та гаманці – це речі, які ми беремо зі собою майже щоразу, коли виходимо на вулицю. Ми кладемо сумку на різні поверхні в громадському транспорті, у візок супермаркету і навіть носимо в громадських туалетах.

Майже те ж саме з гаманцями. Не всі магазини мають функцію оплати по телефону, і часто нам доводиться брати гаманці в транспорті та в магазинах, щоб розрахуватися карткою чи готівкою. Кожен раз, коли ми хапаємо гаманець, ми не думаємо про те, наскільки чисті наші руки. Якщо ми проаналізуємо звичайний день, то зможемо зрозуміти, скільки мікробів потрапляє на наші гаманці.

Ось чому нашу сумку і наш гаманець необхідно обов'язково почистити або випрати. Не всі тканини можна прати, тому вам потрібно обов'язково прочитати інформацію на етикетці.

Рекомендується мити шкіряні сумки та гаманці засобом для миття посуду. Розведіть його в теплій воді і протріть поверхню речі м'якою тканиною. Слід спорожняти сумку чи гаманець і струшувати їх над раковиною раз на кілька тижнів. У цей момент бажано почистити також пилососом, а потім протерти внутрішню частину антибактеріальними серветками.

Шкіряні куртки

Шкіряні куртки також потрібно почистити. Звісно, ​​прати їх у машинці чи в каструлі з водою не варто – такі куртки вимагають більш ретельного підходу.

Радять мити шкіряні куртки засобом для миття посуду. Просто розведіть його в мисці з чистою водою кімнатної температури, візьміть м'яку тканину і ретельно протріть поверхню шкіряного виробу.

Спортивні сумки

Спортивна сумка – ще один предмет, який багато хто з нас забуває випрати. У ньому ми носимо спітнілий одяг, взуття та брудні рушники, тому цілком логічно, що і його потрібно випрати.

Спочатку перевірте, чи можна прати сумку в пральній машині. Якщо так, зробіть це в делікатному режимі. Перед пранням перевірте всі кишені, виверніть сумку і зніміть ремені. Якщо ви не можете їх зняти, зв'яжіть їх.

Кошик для білизни

Ми звикли кидати свій брудний одяг у кошик для білизни, щоб потім випрати. Але як щодо самого кошика? Чомусь багато хто з нас навіть не замислюються про його прання. При цьому бруд і бактерії з одягу часто залишаються всередині них, тому їх рекомендують прати щотижня.

Якщо ви використовуєте пластиковий кошик, його можна очистити за допомогою дезінфекційного засобу або помити мильним розчином.

Сьогодні дуже популярними стають плетені кошики з текстильними мішками. Таку сумку слід випрати в машинці у делікатному режимі.

Штори для душу

Ванна кімната є ідеальним середовищем для цвілі та інших бактерій. У цьому приміщенні є волога і не завжди достатньо свіжого повітря, що дуже відображається на шторах для душу.

Більшість тканинних штор можна прати в пральній машині на делікатному режимі. Перед цим просто не забудьте зняти всі кільця і ​​висушити виріб після прання.

Якщо шторку для ванни не можна випрати в машині, скористайтеся ванною. Залийте його теплою водою і змішайте 1/4 склянки харчової соди і трохи прального порошку. Ретельно вимийте, а потім прополощіть її чистою водою.

М'які іграшки

М'які іграшки зберігають не тільки приємні спогади, а й багато пилу. Якщо іграшки можна прати, покладіть їх у пральну машину і встановіть потрібний режим. Якщо помити неможливо –замочіть у мильній воді і поперіть вручну.