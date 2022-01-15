Некоторые вещи из нижеперечисленных нельзя стирать в стиральной машине. Как действовать и почему стирать нужно чуть ли не все вещи мира?

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Вещи, которые мы забываем постирать

сумки и кошельки;

спортивные сумки;

кожаные куртки;

корзины для белья;

шторы для душа;

мягкие игрушки.

Сумки и кошельки

Сумки и кошельки – вещи, которые мы берем с собой почти каждый раз, когда выходим на улицу. Мы кладем сумку на разные поверхности в общественном транспорте, в тележку супермаркета и даже носим в общественных туалетах.

Почти то же с кошельками. Не все магазины имеют функцию оплаты по телефону, и часто нам приходится брать кошельки в транспорте и магазинах, чтобы рассчитаться картой или наличными. Каждый раз, когда мы хватаем кошелек, мы не думаем о том, насколько чисты наши руки. Если мы проанализируем обычный день, то сможем понять сколько микробов попадает на наши кошельки.

Вот почему нашу сумку и наш кошелек необходимо обязательно почистить или постирать. Не все ткани можно стирать, поэтому вам нужно обязательно прочесть информацию на этикетке.

Рекомендуется мыть кожаные сумки и кошельки средством для мытья посуды . Разведите его в теплой воде и протрите поверхность вещи мягкой тканью. Следует опорожнять сумку или кошелек и встряхивать их над раковиной раз в несколько недель . В этот момент желательно почистить пылесосом, а затем протереть внутреннюю часть антибактериальными салфетками.

Кожаные куртки

Кожаные куртки тоже нужно почистить. Конечно, стирать их в машинке или в кастрюле с водой не стоит – такие куртки требуют более тщательного подхода.

Советуют мыть кожаные куртки средством для мытья посуды . Просто разведите его в миске с чистой водой комнатной температуры, возьмите мягкую ткань и тщательно протрите поверхность кожевенного изделия.

Спортивные сумки

Спортивная сумка – еще один предмет, который многие из нас забывают постирать. В нем мы носим потную одежду, обувь и грязные полотенца, поэтому вполне логично, что и ее нужно постирать.

Сначала проверьте, можно ли стирать сумку в стиральной машине . Если да, сделайте это в деликатном режиме . Перед стиркой проверьте все карманы, выверните сумку и снимите ремни. Если вы не можете снять их, свяжите их.

Корзина для белья

Мы привыкли бросать свою грязную одежду в бельевую корзину, чтобы потом постирать. Но как насчет самой корзины? Почему-то многие из нас даже не задумываются о его стирке. При этом грязь и бактерии из одежды часто остаются внутри них, поэтому их рекомендуют стирать еженедельно .

Если вы используете пластиковую корзину, ее можно очистить с помощью дезинфицирующего средства или помыть мыльным раствором.

Сегодня очень популярными становятся плетеные корзины с текстильными мешками. Такую сумку следует постирать в машинке в щекотливом режиме.

Шторы для душа

Ванная комната представляет собой идеальную среду для плесени и других бактерий. В этом помещении есть влага и не всегда достаточно свежего воздуха, что очень отражается на шторах для душа.

Большинство тканевых штор можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме . Перед этим просто не забудьте снять все кольца и высушить изделие после стирки.

Если шторку для ванной нельзя постирать в машине, воспользуйтесь ванной. Залейте его теплой водой и смешайте 1/4 стакана пищевой соды и немного стирального порошка. Тщательно вымойте, а затем прополоскайте ее чистой водой.

Мягкие игрушки