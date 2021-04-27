Навіть нині хороші цукерки в ціні, тому деякі виробники ласощів стали справжніми шоколадними мільйонерами.

Тому ми вам розповімо про 5 шоколадних мультимільярдерів, солодощі яких розлітаються "на ура" по всьому світу!

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Сім'я Марсів – власники шоколадки Марс

Власники Марс – це троє братів і сестер, які нині фактично керують шоколадним світом! Цукерки Mars є найпопулярнішими цукерками у світі, які продаються на суму 1,8 мільярда доларів США щороку.

Крім того, ці світові шоколадні гіганти виробляють такі відомі солодощі як Mars Bar, Snickers, Milky Way і Maltesers. Їм також належать відомі бренди кормів для тварин Pedigree і Whiskas.





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Мікеле Ферреро – власник цукерок Ferrero

Мікеле Ферреро – найбагатша людина в Італії й перший з цукеркових магнатів. Мікеле Ферреро є власником шоколадного гіганта Ferrero SpA, заснованого ще його батьком. Також компанія Ферреро виробляє Nutella, Kinder Chocolate, Kinder Eggs і Tic Tacs.



Щорічно ця компанія заробляє понад 10 мільярдів доларів чистого доходу, а заощадження шоколадних магнатів вже більш як 27 мільярдів доларів.



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Август і Джорджіо Перфетто – власники Чупа-Чупса

Брати Август і Джорджіо отримали свій величезний статок успадкувавши компанію свого батька – Perfetti Van Melle. Починала дана компанія з виробництва жувальної гумки й заробила на цьому величезні статки.



Трішки пізніше власники перейшли на виробництво інших виробів і скупили кілька кондитерських компаній, таких, як всесвітньо відомий Chupa Chups. Тепер вони випускають не тільки Chupa Chups, а й Mentos, Fruittella і Smint.



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Аксель Обервелл – власник карамельки Toffiffee

Аксель Обервелл – власник карамельної імперії, на якій він і заробив свій перший мільярд! Бізнесмен німецького походження нині є генеральним директором August Storck Group, кондитерської компанії зі штаб-квартирою в Берліні.



Дана компанія виготовляє добре відомі європейські бренди цукерок, таких як Werther's Original, Riesen і Toffiffee.



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Вільям Ріглі – власник жуйки Wrigley's

Вільям Ріглі-молодший – правнук засновника цукеркової династії Wm. Company Wrigley Jr. У 1999 році Вільям придумав жуйку без цукру і став рекламувати її як мега-корисний продукт і збагатився ще більше.



Та попри свій успіх і існування виробництва майже 120 років, у 2008 році Ріглі погодився продати Wrigley's Chewing Gum компанії Mars Candy за 23 мільярди доларів США після відходу з поста генерального директора.





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