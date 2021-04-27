Даже сейчас хорошие конфеты в цене, поэтому некоторые производители лакомства стали настоящими шоколадными миллионерами.

Поэтому мы вам расскажем о 5 шоколадных мультимиллиардерах, сладости которых разлетаются "на ура" по всему миру!

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Семья Марсов – владельцы шоколадки Марс

Владельцы Марс – это трое братьев и сестер, которые сейчас фактически руководят шоколадным миром! Конфеты Mars являются самыми популярными конфетами в мире, которые продаются на сумму 1,8 миллиарда долларов США ежегодно.



Кроме того, эти мировые шоколадные гиганты производят такие известные сладости как Mars Bar, Snickers, Milky Way и Maltesers.

Им также принадлежат известные бренды кормов для животных Pedigree и Whiskas.



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Микеле Ферреро – владелец конфет Ferrero

Микеле Ферреро – самый богатый человек в Италии и первый из конфетных магнатов. Микеле Ферреро является владельцем шоколадного гиганта Ferrero SpA, основанного еще его отцом. Также компания Ферреро производят Nutella, Kinder Chocolate, Kinder Eggs и Tic Tacs.

Ежегодно эта компания приносит более 10 миллиардов долларов чистого дохода, а сбережения шоколадных магнатов уже более 27 миллиардов долларов.



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Август и Джорджио Перфетто – владельцы Чупа-Чупса

Братья Август и Джорджио получили свое огромное состояние унаследовав компанию своего отца - Perfetti Van Melle. Начинала данная компания с производства жевательной резинки и заработала на этом огромное состояние.

Чуть позже владельцы перешли на производство других изделий и скупили несколько кондитерских компаний, таких как всемирно известный Chupa Chups. Теперь они выпускают не только Chupa Chups, но и Mentos, Fruittella и Smint.



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Аксель Обервелл – владелец карамельки Toffiffee

Аксель Обервелл – владелец карамельной империи, на которой он и заработал свой первый миллиард! Бизнесмен немецкого происхождения в настоящее время является генеральным директором August Storck Group, кондитерской компании со штаб-квартирой в Берлине.



Данная компания производит хорошо известные европейские бренды конфет, таких как Werther's Original, Riesen и Toffiffee.



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Уильям Ригли - владелец жвачки Wrigley's

Уильям Ригли-младший – правнук основателя конфетной династии Wm. Company Wrigley Jr. В 1999 году Уильям придумал жвачку без сахара и стал рекламировать ее как мега-полезный продукт и обогатился еще больше.

Но несмотря на свой успех и существование производства почти 120 лет, в 2008 году Ригли согласился продать Wrigley's Chewing Gum компании Mars Candy за 23 миллиарда долларов США после ухода с поста генерального директора.



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