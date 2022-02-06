Снідайте, як Крістіан Діор: що їв зранку всесвітньо відомий модельєр – два прості рецепти

6 лютого 2022 , 11:51
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Джерело:

Vogue

Окрім створення шедеврів зі світу моди, у Крістіана Діора були й інші захоплення, серед яких – кулінарія. Про пару улюблених страв легендарного кутюр'є розповідаємо сьогодні і, звісно ж, ділимося удосконаленими рецептами.

Так, Крістіан Діор полюбляв готувати, часто запрошував у свій маєток гостей і з радістю накривав для них стіл. У модельєра був навіть особистий блокнотик з занотованими рецептами. Усі ці записки згодом (через 15 років після смерті Діора) зібрали у книгу "La Cuisine Cousu-Main".

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І якщо вам також захотілося спробувати щось із того самого кулінарного блокнотика Діора, тоді ловіть рецепти сирного суфле та яйця-пашот Фюрстенберг. Ці страви ідеально доповнять ваш недільний ранок

Сирне суфле

Інгредієнти:

  • 2 столових ложки вершкового масла;
  • 1 столова ложка борошна;
  • 0,5 склянки гарячого молока;
  • 4 яйця;
  • 100 грамів тертого сиру;
  • Сіль та перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Поставте мало топитися у сотейнику на повільному вогні.
  2. Тоді висипте просіяне борошно та усе добре перемішайте.
  3. Поступово влийте гаряче молоко і перемішуйте, поки маса не загусне.
  4. Зніміть з вогню, додайте 4 яєчні жовтки і перемішайте. Окремо збийте білки в густу піну і обережно додайте у суміш.
  5. Саме час додати тертого сиру та приправити за смаком.
  6. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 12 – 15 хвилин.

Смачного!


Крістіан Діор обожнював готувати / Фото pinterest

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Яйця-пашот Фюрстенберг

Інгредієнти:

  • 6 яєць;
  • 50 грамів тертого сиру;
  • 15 грамів вершкового масла;
  • Суміш для сирного суфле з попереднього рецепта.

Спосіб приготування:

  1. Форму для запікання змастіть олією та викладіть до неї частину сирного суфле.
  2. На нього обережно викладіть шість уже зварених яєць-пашот, а зверху – знову суфле, що залишилося. Посипте усе натертим сиром.
  3. Випікайте 12 – 15 хвилин у духовці при 180 градусів.
Автор: Назарій Сорока