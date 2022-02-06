Снідайте, як Крістіан Діор: що їв зранку всесвітньо відомий модельєр – два прості рецепти
Джерело:Vogue
Окрім створення шедеврів зі світу моди, у Крістіана Діора були й інші захоплення, серед яких – кулінарія. Про пару улюблених страв легендарного кутюр'є розповідаємо сьогодні і, звісно ж, ділимося удосконаленими рецептами.
Так, Крістіан Діор полюбляв готувати, часто запрошував у свій маєток гостей і з радістю накривав для них стіл. У модельєра був навіть особистий блокнотик з занотованими рецептами. Усі ці записки згодом (через 15 років після смерті Діора) зібрали у книгу "La Cuisine Cousu-Main".
І ще Приголомшливий десерт вдома: готуємо шоколадно-вишневий трайфл
І якщо вам також захотілося спробувати щось із того самого кулінарного блокнотика Діора, тоді ловіть рецепти сирного суфле та яйця-пашот Фюрстенберг. Ці страви ідеально доповнять ваш недільний ранок
Сирне суфле
Інгредієнти:
- 2 столових ложки вершкового масла;
- 1 столова ложка борошна;
- 0,5 склянки гарячого молока;
- 4 яйця;
- 100 грамів тертого сиру;
- Сіль та перець – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Поставте мало топитися у сотейнику на повільному вогні.
- Тоді висипте просіяне борошно та усе добре перемішайте.
- Поступово влийте гаряче молоко і перемішуйте, поки маса не загусне.
- Зніміть з вогню, додайте 4 яєчні жовтки і перемішайте. Окремо збийте білки в густу піну і обережно додайте у суміш.
- Саме час додати тертого сиру та приправити за смаком.
- Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 12 – 15 хвилин.
Смачного!
Крістіан Діор обожнював готувати / Фото pinterest
Читайте також Готуємо з того, що є вдома: ідеї легких та корисних сніданків з кількох інгредієнтів
Яйця-пашот Фюрстенберг
Інгредієнти:
- 6 яєць;
- 50 грамів тертого сиру;
- 15 грамів вершкового масла;
- Суміш для сирного суфле з попереднього рецепта.
Спосіб приготування:
- Форму для запікання змастіть олією та викладіть до неї частину сирного суфле.
- На нього обережно викладіть шість уже зварених яєць-пашот, а зверху – знову суфле, що залишилося. Посипте усе натертим сиром.
- Випікайте 12 – 15 хвилин у духовці при 180 градусів.