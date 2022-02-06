Снідайте, як Крістіан Діор: що їв зранку всесвітньо відомий модельєр – два прості рецепти

Окрім створення шедеврів зі світу моди, у Крістіана Діора були й інші захоплення, серед яких – кулінарія. Про пару улюблених страв легендарного кутюр'є розповідаємо сьогодні і, звісно ж, ділимося удосконаленими рецептами.

Так, Крістіан Діор полюбляв готувати, часто запрошував у свій маєток гостей і з радістю накривав для них стіл. У модельєра був навіть особистий блокнотик з занотованими рецептами. Усі ці записки згодом (через 15 років після смерті Діора) зібрали у книгу "La Cuisine Cousu-Main".

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І якщо вам також захотілося спробувати щось із того самого кулінарного блокнотика Діора, тоді ловіть рецепти сирного суфле та яйця-пашот Фюрстенберг. Ці страви ідеально доповнять ваш недільний ранок

Сирне суфле

Інгредієнти:

2 столових ложки вершкового масла;

1 столова ложка борошна;

0,5 склянки гарячого молока;

4 яйця;

100 грамів тертого сиру;

Сіль та перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Поставте мало топитися у сотейнику на повільному вогні. Тоді висипте просіяне борошно та усе добре перемішайте. Поступово влийте гаряче молоко і перемішуйте, поки маса не загусне. Зніміть з вогню, додайте 4 яєчні жовтки і перемішайте. Окремо збийте білки в густу піну і обережно додайте у суміш. Саме час додати тертого сиру та приправити за смаком. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 12 – 15 хвилин.

Смачного!



Крістіан Діор обожнював готувати / Фото pinterest

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Яйця-пашот Фюрстенберг

Інгредієнти:

6 яєць;

50 грамів тертого сиру;

15 грамів вершкового масла;

Суміш для сирного суфле з попереднього рецепта.

Спосіб приготування: