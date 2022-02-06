Да, Кристиан Диор любил готовить, часто приглашал в свой дом гостей и с радостью накрывал для них стол. У модельера был даже личный блокнотик с записанными рецептами. Все эти записки со временем (через 15 лет после смерти Диора) собрали в книгу "La Cuisine Cousu-Main".

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И если вам тоже захотелось попробовать что-нибудь из того самого кулинарного блокнотика Диора, тогда ловите рецепты сырного суфле и яйца-пашот Фюрстенберг. Эти блюда идеально дополнят ваше воскресное утро.

Сырное суфле

Ингредиенты:

2 столовые ложки сливочного масла;

1 столовая ложка муки;

0,5 стакана горячего молока;

4 яйца;

100 граммов тертого сыра;

Соль и перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Поставьте мало топиться в сотейнике на медленном огне. Тогда высыпите просеянную муку и все хорошо перемешайте. Постепенно влейте горячее молоко и перемешивайте, пока масса не загустеет. Снимите с огня, добавьте 4 яичных желтка и перемешайте. Отдельно взбейте белки в густую пену и осторожно добавьте в смесь. Самое время добавить тертый сыр и приправить по вкусу. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 12 – 15 минут.

Приятного аппетита!



Кристиан Диор обожал готовить / Фото pinterest

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Яйца-пашот Фюрстенберг

Ингредиенты:

6 яиц;

50 граммов тертого сыра;

15 граммов сливочного масла;

Смесь для сырного суфле с предыдущего рецепту.

Способ приготовления: