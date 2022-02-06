Да, Кристиан Диор любил готовить, часто приглашал в свой дом гостей и с радостью накрывал для них стол. У модельера был даже личный блокнотик с записанными рецептами. Все эти записки со временем (через 15 лет после смерти Диора) собрали в книгу "La Cuisine Cousu-Main".

И еще Потрясающий десерт дома: готовим шоколадно-вишневый трайфл

И если вам тоже захотелось попробовать что-нибудь из того самого кулинарного блокнотика Диора, тогда ловите рецепты сырного суфле и яйца-пашот Фюрстенберг. Эти блюда идеально дополнят ваше воскресное утро.

Сырное суфле

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 1 столовая ложка муки;
  • 0,5 стакана горячего молока;
  • 4 яйца;
  • 100 граммов тертого сыра;
  • Соль и перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Поставьте мало топиться в сотейнике на медленном огне.
  2. Тогда высыпите просеянную муку и все хорошо перемешайте.
  3. Постепенно влейте горячее молоко и перемешивайте, пока масса не загустеет.
  4. Снимите с огня, добавьте 4 яичных желтка и перемешайте. Отдельно взбейте белки в густую пену и осторожно добавьте в смесь.
  5. Самое время добавить тертый сыр и приправить по вкусу.
  6. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 12 – 15 минут.

Приятного аппетита!


Кристиан Диор обожал готовить / Фото pinterest

Читайте также Готовим из того, что есть дома: идеи легких и полезных завтраков из нескольких ингредиентов

Яйца-пашот Фюрстенберг

Ингредиенты:

  • 6 яиц;
  • 50 граммов тертого сыра;
  • 15 граммов сливочного масла;
  • Смесь для сырного суфле с предыдущего рецепту.

Способ приготовления:

  1. Форму для запекания смажьте маслом и выложите в нее часть сырного суфле.
  2. На него осторожно выложите шесть уже сваренных яиц-пашот, а сверху – снова оставшееся суфле. Посыпьте все натертым сыром.
  3. Выпекайте 12 – 15 минут в духовке при 180 градусах.