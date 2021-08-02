Сніданок, який точно не набридне: що приготувати для всієї родини

Щодня кожна жінка, мама і дружина замислюється над тим, що приготувати на сніданок. Хочеться, щоб це були прості, але різноманітні страви.

Однією з таких є вівсяномлинець. Про те, як його готувати та яку начинку використовувати, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Що готувати на сніданок

Варіантів корисних сніданків зараз неймовірно багато. Один з безперечних лідерів у цій категорії – вівсянка. Але багато людей стикаються з тим, що вівсянка не дає відчуття ситості на кілька годин. Той, кому вона підходить, відчуває себе ситим протягом 3 – 4 годин, а когось буквально за годину долає голод,

– зазначила Фус.

Альтернативою стане вівсяномлинець. Він може бути як солодким, так і солоним – все залежить від ваших уподобань.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби– це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Вівсяномлинець можна приготувати з будь-якою начинкою / Фото cook-s

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Для приготування потрібно змішати 1 яйце, 3 столові ложки молока та 3 столові ложки вівсяних пластівців. Також додаємо дрібку солі (якщо ви готуєте солодкий варіант, замість солі додайте трохи меду). Даємо суміші настоятися (достатньо 5 хвилин), після чого відправляємо її на антипригарну сковороду й обсмажуємо з двох сторін до готовності.

Варіанти начинки для вівсяномлинця