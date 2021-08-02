Одним из таких является овсяноблин. О том, как его приготовить и какую начинку использовать, рассказала диетолог Светлана Фус.
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Что готовить на завтрак
Вариантов полезных завтраков сейчас неимоверно много. Один из несомненных лидеров в этой категории – овсянка. Но многие люди сталкиваются с тем, что овсянка не дает ощущение сытости на несколько часов. Тот, кому она подходит, чувствует себя сытым в течение 3 – 4 часов, а кого-то буквально через час одолевает голод,
– отметила Фус.
Альтернативой станет овсяноблин. Он может быть как сладким, так и соленым – все зависит от ваших предпочтений.
Овсяноблин можно приготовить с любой начинкой / Фото cook-s
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Для приготовления смешать 1 яйцо, 3 столовые ложки молока и 3 столовые ложки овсяных хлопьев. Также добавляем щепотку соли (если вы готовите сладкий вариант, вместо соли добавьте немного меда). Даем смеси настояться (достаточно 5 минут), после чего отправляем ее на антипригарную сковороду и обжариваем с двух сторон до готовности.
Варианты начинки для овсяноблина
- Творог, вишня или черешня, кокосовая стружка.
- Ягодно-творожная начинка.
- Творог, яблоки, мед, щепотка корицы.
- Консервированный тунец или семга и зелень.
- Листья салата, отварная курица и огурец.
- Помидоры, зелень, оливки, твердый сыр.
- Обжаренные грибы, лук и сыр.