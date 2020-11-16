"Черная пятница" становится привычным явлением для украинского рынка. Начавшись в 1966 году в США, крупнейшая распродажа года быстро распространилась по миру. Люди с самого утра садились в машины, чтобы дешево приобрести технику, одежду, продукты. Впоследствии на улицах образовались пробки – настолько большие, что дороги становились черные от количества авто. Так и возник термин "черная пятница".

Впрочем, все еще остаются те, кто жалуется на накрученные под акцию цены, несуществующие скидки и нереальность самого действа. А пока скептики крутят носом, более рациональные покупатели планируют, как разумно потратить деньги в день наибольших скидок. Предлагаем семь идей действительно выгодных покупок, которые можно сделать в нынешнюю "черную пятницу".

Велосипед или самокат

В этом непростом году почти каждый задумался о необходимости собственного средства передвижения. Когда система общественного транспорта вдруг приостанавливает свою деятельность, приходится пройти настоящее испытание, чтобы добраться на работу, в парк или магазин. К сожалению, авто отнюдь не попадает в категорию импульсивных покупок, а вот электросамокат или велосипед вполне может стать прекрасной спонтанной идеей. Как и гироскутеры, моноколеса, электровелосипеды и множество других приборов для простого и экологического передвижения по городу.

Велосипед – отличная спонтанная идея для покупки / Фото pexels

Читайте также: Как провести активные выходные с детьми: 5 небанальных идей на осень

Смартфоны

В последние годы именно смартфоны занимают первое место среди топ-покупок украинцев в "черную пятницу". В этом году бренды не поскупились на скидки. Например, по выгодным ценам можно приобрести смартфоны ведущего мирового бренда OPPO.

Ценителей премиального пользовательского опыта обязательно заинтересует недавно представленный ОРРО Reno4 Pro – стильный и выносливый смартфон с функцией сверхбыстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Этот тонкий в своем ценовом сегменте смартфон имеет эргономичный дизайн и предлагает современные функции фото- и видеосъемки для создания великолепных портретов, пейзажей, натюрмортов и видео кинематографического качества. С 16 по 29 ноября ОРРО Reno4 Pro можно приобрести всего за 15 555 грн вместо 17 999 грн.

Праздничную цену получила и одна из самых популярных моделей бренда – OPPO А53. Продуктивный и быстрый смартфон имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч и оснащен технологией быстрой зарядки мощностью 18 Вт, что позволяет почти непрерывно пользоваться любимыми приложениями, делать звонки и просматривать видео. Кроме того, OPPO А53 – первый и единственный смартфон в своем ценовом сегменте, что имеет дисплей с частотой обновления 90 Гц. На период скидок OPPO А53 будет стоить 5555 грн вместо 5999 грн.

В поисках надежного друга-смартфона пользователи часто вынуждены идти на компромисс, выбирая между высокой ценой и не слишком хорошим качеством. Но не с OPPO и тем более не в этот раз. Ведь производитель предлагает скидку на бестселлер OPPO А91 – самый мощный и самый легкий смартфон со всей А-серии. На период акции он будет стоить всего 6999 грн вместо 9999 грн.

Смартфоны мирового бренда OPPO / Фото oppo

Товары для умного дома

Системы "умный дом" только приобретают популярность в Украине, и самое время заскочить на гребень волны. Отбросьте параноидальные мысли о невыключенном утюге или незапертой двери. С помощью смарт-технологий можно контролировать дом с единого гаджета: выключать утюги и краны, следить за домашними любимцами и даже создавать комфортную температуру или набирать ванну до вашего возвращения домой.

Украинские магазины предлагают системы, помогающие автоматизировать технику в доме частично или комплексно. Кроме того, есть возможность приобрести отдельные товары, например роботы-пылесосы, колонки, видеокамеры и т. д.

С помощью смарт-технологий можно контролировать дом дистанционно / Фото eurohouse

Туристическое оборудование

Мы часто отказываем себе в удовольствии отправиться в горы или лес с крутым спальником или просторной и легкой палаткой. Мол, зачем тратить деньги, если походы случаются максимум раз в год? Достаточно ограничивать себя в впечатлениях и обходиться меньшим. Ведь раз в год можно приобрести туристические товары из поразительными скидками. Походы станут незабываемыми!

Порадуйте себя качественным туристическим снаряжением / Фото tochka.net

Интересно: Приметы в дорогу: что можно, а чего не стоит делать перед поездкой

Беспроводные наушники

Каждый, кто хоть раз лишился проблемы запутанных проводов, вряд ли сможет вернуться к обычным наушникам. Отсутствие провода дарит ощущение свободы: можно разговаривать, слушать музыку или аудиолекцию и одновременно заниматься другими делами.

Интересное предложение ко дню "черной пятницы" – беспроводные TWS-наушники от OPPO. Они только появились на украинском рынке, но уже получили немало поклонников. Беспроводные наушники от OPPO бесперебойно работают при любых путешествий и демонстрируют отличные качества при различных погодных условиях.

Наушники гарантируют профессиональный звук, сверхнизкую задержку и удобное интеллектуальное управление прикосновением. На период "черной пятницы" цены более чем приятные: OPPO Enco W11 можно приобрести всего за 999 грн (старая цена – 1199 грн), OPPO Enco W31 – по 1799 грн (1999 грн), а OPPO Enco W51 – по 2499 грн (2799 грн).

Беспроводные наушники – идеальная вещь для путешествий и поездок / Фото oppo

Мебель

Можно годами планировать ремонт или замену надоевшего дивана. А можно составить список желаемой мебели и отправиться на поиски самых привлекательных скидок. Стоит отметить, что накануне праздников как мягкая, так и корпусная мебель обычно доставляется с задержкой. Но для того, кто так долго решался, лишние три недели ожидания не станут проблемой.

Удобный диван – хорошая покупка в "черную пятницу" / Фото amf

Курсы, подписки, игры

Если же материальные ценности вас не привлекают, обратите внимание на предложения от компаний, призванных обучать, развлекать и обогащать вас духовно. В "черную пятницу" есть шанс поймать выгодную подписку на медиаресурсы, дешево купить игры для ПК или консоли, встретить распродажу курсов, лекций или вебинаров. Развитие, курсы дайвинга, школа пилотов или уроки живописи – раз в год можно себя порадовать.

Профессиональное развитие – залог успеха / Фото onenicelife

Как делать удачные покупки: топ-5 советов

Критики всего "чорнопьятничного" в чем-то прав: многие магазины действительно заранее накручивают цены, чтобы потом с гордостью приписать товарам вопиющие -90%. Поэтому имеем для вас 5 полезных советов, как избежать импульсивных и ненужных покупок и нечестных схем:

Начинайте мониторить цены за несколько недель до "черной пятницы". Тогда вы точно будете знать начальную стоимость и не попадете на крючок к мошенникам. Если покупаете онлайн, заранее положите желаемые товары в корзину. Лучшие предложения заканчиваются действительно быстро, а этот лайфхак обеспечит вам обновку по лучшей цене. Составьте список товаров, которые хотите купить, и ограничьте бюджет. Четкий план и лимит в кошельке уберегут вас от приобретения ненужных вещей. Старайтесь покупать товары в одном магазине. Так вы не запутаетесь в заказах. К тому же советуем покупать в надежных продавцов или тщательно проверять точку продаж. Подписывайтесь на бренды в соцсетях и на рассылки в мессенджерах. Тогда вы первыми будете узнавать о самых интересных предложениях.

Удачных покупок!