Смакота за 35 хвилин: простий рецепт йогуртового пирога

Існує чимало страв, у які можна додавати йогурт. Зокрема цей продукт часто використовують для приготування смачних та корисних сніданків.

Ідеї 24 ділять з вами ще одним рецептом смачного йогуртового пирога. Запашну випічку готувати легко та швидко.

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Рецепт йогуртового пирога

Цей пиріг стане вашим улюбленим десертом. Його можна прикрасити літніми ягодами або свіжими сезонними фруктами і дивувати рідних та друзів чудовим смаком.



Прикрасьте пиріг ягодами та сезонними фруктами / Фото Unsplash

Інгредієнти:

пів склянки мигдальної муки;

2 чайні ложки розпушувача;

трошки солі;

1 стакан грецького йогурту;

3 – 4 столові ложки меду;

2 яйця;

цедра 1 лимона;

1/4 стакана оливкової олії.



Готувати пиріг швидко та легко / Фото Unsplash

Спосіб приготування:

Крок 1. Змішайте у посудині мигдальне борошно, розпушувач і сіль. В іншу місткість вилийте йогурт, мед, олію, збийте яйця та натріть цедру лимона. Перемішайте суміш, а тоді додайте сухі інгредієнти.

Крок 2. Розігрійте духовку до 180 градусів. Тісто накладіть у форму для випічки та готуйте 35 хвилин.

Крок 3. Після того, як пиріг буде спечений, прикрасьте його ягодами і можна подавати на стіл.

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