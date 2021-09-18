Смакота за 35 хвилин: простий рецепт йогуртового пирога

18 вересня 2021 , 08:38
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Джерело:

24 канал

Існує чимало страв, у які можна додавати йогурт. Зокрема цей продукт часто використовують для приготування смачних та корисних сніданків.

Ідеї 24 ділять з вами ще одним рецептом смачного йогуртового пирога. Запашну випічку готувати легко та швидко.

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Рецепт йогуртового пирога

Цей пиріг стане вашим улюбленим десертом. Його можна прикрасити літніми ягодами або свіжими сезонними фруктами і дивувати рідних та друзів чудовим смаком. 


Прикрасьте пиріг ягодами та сезонними фруктами / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • пів склянки мигдальної муки;
  • 2 чайні ложки розпушувача;
  • трошки солі;
  • 1 стакан грецького йогурту;
  • 3 – 4 столові ложки меду;
  • 2 яйця;
  • цедра 1 лимона;
  • 1/4 стакана оливкової олії.


Готувати пиріг швидко та легко / Фото Unsplash

Спосіб приготування:

Крок 1. Змішайте у посудині мигдальне борошно, розпушувач і сіль. В іншу місткість вилийте йогурт, мед, олію, збийте яйця та натріть цедру лимона. Перемішайте суміш, а тоді додайте сухі інгредієнти.

Крок 2. Розігрійте духовку до 180 градусів. Тісто накладіть у форму для випічки та готуйте 35 хвилин.

Крок 3. Після того, як пиріг буде спечений, прикрасьте його ягодами і можна подавати на стіл.

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Автор: Ірина Бенцак