Идеи 24 делят с вами еще одним рецептом вкусного йогуртового пирога. Ароматную выпечку готовить легко и быстро.
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Рецепт йогуртового пирога
Этот пирог станет вашим любимым десертом. Его можно украсить летними ягодами или свежими сезонными фруктами и удивлять родных и друзей превосходным вкусом.
Украсьте пирог ягодами и сезонными фруктами / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- пол стакана миндальной муки;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- немного соли;
- 1 стакан греческого йогурта;
- 3 – 4 столовые ложки меда;
- 2 яйца;
- цедра 1 лимона;
- 1/4 стакана оливкового масла.
Готовить пирог быстро и легко / Фото Unsplash
Способ приготовления:
Шаг 1. Смешайте в емкости миндальную муку, разрыхлитель и соль. В другую емкость вылейте йогурт, мед, масло, взбейте яйца и натрите цедру лимона. Перемешайте смесь, а затем добавьте сухие ингредиенты.
Шаг 2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто наложите в форму для выпечки и готовьте 35 минут.
Шаг 3. После того, как пирог будет испечен, украсьте его ягодами и можно подавать на стол.
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