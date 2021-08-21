Смачні ватрушки з сиром і нектарином: відео покрокового рецепта
21 серпня 2021 , 17:52Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валерії Чепішко
Вихідні – ідеальний час, щоб порадувати родину якимись смаколиками. Чому б не приготувати ватрушки з хрусткою скоринкою?
Випічка із сезонними фруктами – гарна ідея. Рецептом ватрушок із сиром і нектарином поділилася українська фуд-блогерка Валерія Чепішко.
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Ватрушки з сиром, нектарином і хрусткою скоринкоюКБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на 1 штуку – 275/21/10/25.
Інгредієнти (на 4 штуки):
Для тіста:
- Сир – 200 грамів.
- Яйце – 1 штука.
- Кокосове або вершкове масло – 20 грамів.
- Цукор – 30 грамів або цукрозамінник.
- Сіль – щіпка.
- Рисове чи пшеничне борошно – 80 грамів.
- Розпушувач – 1 чайна ложка.
Для начинки:
- Кисломолочний сир – 150 грамів.
- Яйце – 1 штука (білок в начинку, а жовток – щоб змастити випічку).
- Цукор – 20 грамів або цукрозамінник.
- Нектарин – 100 грамів.
Для крихти:
- Рисове борошно – 20 грамів.
- Вершкове чи кокосове масло – 10 грамів.
- Цукор – 5 грамів або цукрозамінник.
Вибирайте смачний сир для випічки / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Для тіста змішуємо сир, яйце, цукор, сіль, масло й перемішуємо до однорідності. Просіваємо туди борошно, додаємо розпушувач і замішуємо м'яке тісто. Ставимо в холодильник, поки будемо готувати начинку та крихту.
- Для начинки змішуємо сир, яєчний білок і підсолоджувач до однорідної маси. Нектарин нарізаємо кубиками.
- Для крихти з'єднуємо рисове борошно, масло та цукор. Розтираємо руками в крихту. ⠀
- Робимо ватрушки: з тіста формуємо кульки й викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Зверху придавлюємо тісто невеликою склянкою, щоб вийшли бортики.
- Наколюємо дно виделкою і викладаємо начинку та нектарин.
- Борти змащуємо яєчним жовтком і посипаємо крихтою.
- Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 – 40 хвилин – до золотистої скоринки.
Покроковий рецепт приготування ватрушок: дивіться відео