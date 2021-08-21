Смачні ватрушки з сиром і нектарином: відео покрокового рецепта

21 серпня 2021 , 17:52
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Джерело:

інстаграм Валерії Чепішко

Вихідні – ідеальний час, щоб порадувати родину якимись смаколиками. Чому б не приготувати ватрушки з хрусткою скоринкою?

Випічка із сезонними фруктами – гарна ідея. Рецептом ватрушок із сиром і нектарином поділилася українська фуд-блогерка Валерія Чепішко.

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Ватрушки з сиром, нектарином і хрусткою скоринкою

КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на 1 штуку – 275/21/10/25.

Інгредієнти (на 4 штуки):

Для тіста:

  • Сир – 200 грамів.
  • Яйце – 1 штука.
  • Кокосове або вершкове масло – 20 грамів.
  • Цукор – 30 грамів або цукрозамінник.
  • Сіль – щіпка.
  • Рисове чи пшеничне борошно – 80 грамів.
  • Розпушувач – 1 чайна ложка.
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Для начинки:

  • Кисломолочний сир – 150 грамів.
  • Яйце – 1 штука (білок в начинку, а жовток – щоб змастити випічку).
  • Цукор – 20 грамів або цукрозамінник.
  • Нектарин – 100 грамів.

Для крихти:

  • Рисове борошно – 20 грамів.
  • Вершкове чи кокосове масло – 10 грамів.
  • Цукор – 5 грамів або цукрозамінник.

Вибирайте смачний сир для випічки / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Для тіста змішуємо сир, яйце, цукор, сіль, масло й перемішуємо до однорідності. Просіваємо туди борошно, додаємо розпушувач і замішуємо м'яке тісто. Ставимо в холодильник, поки будемо готувати начинку та крихту.
  • Для начинки змішуємо сир, яєчний білок і підсолоджувач до однорідної маси. Нектарин нарізаємо кубиками.
  • Для крихти з'єднуємо рисове борошно, масло та цукор. Розтираємо руками в крихту. ⠀
  • Робимо ватрушки: з тіста формуємо кульки й викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Зверху придавлюємо тісто невеликою склянкою, щоб вийшли бортики.
  • Наколюємо дно виделкою і викладаємо начинку та нектарин.
  • Борти змащуємо яєчним жовтком і посипаємо крихтою.
  • Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 – 40 хвилин – до золотистої скоринки.

Покроковий рецепт приготування ватрушок: дивіться відео​

 

Автор: Наталя Бережна