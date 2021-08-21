Выпечка с сезонными фруктами – хорошая идея. Рецептом ватрушек с творогом и нектарином поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.

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Ватрушки с творогом, нектарином и хрустящей корочкой

Ингредиенты (на 4 штуки):

Для теста:

  • Творог – 200 грамм.
  • Яйцо – 1 штука.
  • Кокосовое или сливочное масло – 20 грамм.
  • Сахар – 30 грамм или сахарозаменитель.
  • Соль – щепотка.
  • Рисовая или пшеничная мука – 80 грамм.
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка.

Для начинки:

  • Творог – 150 грамм.
  • Яйцо – 1 штука (белок в начинку, а желток – чтобы смазать выпечку).
  • Сахар – 20 грамм или сахарозаменитель.
  • Нектарин – 100 грамм.

Для крошки:

  • Рисовая мука – 20 грамм.
  • Сливочное или кокосовое масло – 10 грамм.
  • Сахар – 5 грамм или сахарозаменитель.

Выбирайте вкусный творог для выпечки / Фото Pixabay

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Как приготовить:

  • Для теста смешиваем творог, яйцо, сахар, соль, масло и перемешиваем до однородности. Просеиваем туда муку, добавляем разрыхлитель и замешиваем мягкое тесто. Ставим в холодильник, пока будем готовить начинку и крошку.
  • Для начинки смешиваем творог, яичный белок и подсластитель до однородной массы. Нектарин нарезаем кубиками.
  • Для крошки соединяем рисовую муку, масло и сахар. Растираем руками в крошку. ⠀
  • Делаем ватрушки: из теста формируем шарики и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху придавливаем тесто небольшим стаканом, чтобы получились бортики.
  • Накалываем дно вилкой и выкладываем начинку и нектарин.
  • Бортики смазываем яичным желтком и посыпаем крошкой.
  • Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 – 40 минут – до золотистой корочки.

Пошаговый рецепт приготовления ватрушек: смотрите видео