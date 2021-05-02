Печериці на грилі: як їх правильно обрати й смачно приготувати

Печериці на грилі – популярна страва під час посиденьок з друзями на пікніку. Ці гриби легко готуються, не вимагають багато часу для маринування, менш калорійні, ніж шашлики чи сосиски, але попри це надзвичайно смачні та ароматні.

Для того, щоб приготувати смачні печериці на грилі, потрібно знати деякі секрети.

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Які печериці обрати для смаження

Для того, щоб печериці на грилі вийшли ідеальними, потрібно обирати лише свіжі гриби. При цьому вони не повинні бути пошкоджені. Найкраще підійдуть екземпляри середнього розміру із закритими шапочками. Дрібні гриби не рекомендуємо брати, адже вони швидко підгоряють і виходять пересушеними. Якщо ви обрали великі гриби, краще розріжте їх навпіл або на чотири шматочки.

Обирайте гриби середнього розміру / Фото Wday

Етапи приготування печериць на грилі

Спочатку гриби потрібно помити. Робити це варто ретельно та уважно. Але якщо ви будете готувати куплені печериці, їх потрібно лише злегка ополоснути, адже вони здатні вбирати багато вологи. Після цього гриби чистимо і злегка обсушуємо паперовими рушниками. Далі печериці потрібно замаринувати у скляному чи пластиковому посуді (не використовуйте алюмінієвий). Віддавайте перевагу тому маринаду, який люблять у вашій сім'ї. Готуйте печериці на грилі, решітці чи на тонких шампурах.

Смажте печериці зручним для вас способом / Фото Street-warrior

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Секрети приготування відмінних грибів на грилі

Якщо ваші гриби мають темний вигляд, злегка м'які та сумнівної якості, краще не використовуйте їх. Адже у результаті можете отримати несмачну страву, зіпсувати свій відпочинок або взагалі потрапити до лікарні. Ідеальні для смаження на грилі печериці середнього розміру. Не варто довго тримати гриби в маринаді. Ідеальний час – не більше 30 хвилин. Однаково смачні гриби вийдуть, якщо ви їх будете смажити на грилі, на решітці чи на тонких шампурах. Не смажте гриби на сильному жарі, бо вони пригорять і засушаться. Печериці можна смажити з різними овочами. У кінцевому результаті страва матиме гармонійний аромат. За бажанням для овочів та грибів можна використовувати однаковий маринад. Ідеально смажені на грилі печериці смакують зі сметанним чи часниковим соусом.

Печериці ідеально смакують зі сметанним соусом / Фото Cookpad