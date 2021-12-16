Блогерка Кароліна Мак-Колі поділилася кількома порадами, як зберегти чорні джинси у ідеальному стані якомога довше. На нові лайфхаки жінки чекають понад 1,5 мільйони підписників.

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За допомогою простих трюків, стверджує Мак-Колі, можна зберегти тканину кольоровою та якісно.

Вивертайте джинси

Блогерка радить завжди прати джинси, вивертаючи їх на внутрішню сторону. Так зовнішня частина штанів буде менше тертися та пошкоджуватися.

Пом’якшувач + оцет

Мак-Колі зазначає, що до прання треба додавати пом’якшувач для тканини та трохи білого оцту. Ця суміш допоможе джинсам не ставати надто жорсткими. Оцет також може запобігти вимиванню чорного кольору з тканини.

Оцет із пом’якшувачем допоможе тримати колір штанів / Фото draxe

Періть разом лише з темним одягом

Якщо прати джинси з іншими кольорами, вони не тільки можуть зіпсувати інші речі, але і зблякнути. Щоб колір у штанів лишався насиченим, варто прати їх лише з чорним чи темним одягом.

Періть чорні джинси з темним одягом / Фото pinterest

Додайте чайну ложку солі

За словами тіктокерки, сіль запобігти вимиванню кольору з джинсів. Мак-Колі додає 1 чайну ложку до прання, щоб зберегти якість тканини.

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Не періть на високих температурах

Блогерка радить вмикати холодне прання, коли до машинки потрапляють чорні джинси. Низькі температури не будуть сильно впливати на тканину – так вона залишиться яскравою та свіжою.