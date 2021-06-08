Як використати скотч, щоб вразити страховиків та поліцію: 9 яскравих фото

Скотч – незамінна в побуті річ. За його допомогою можна вирішити багато проблем. Але часом застосування цієї корисної клейкої стрічки доходить до абсурду.
Пропонуємо вам оцінити рівень креативу (чи недолугості?) деяких представників виду homo sapiens.
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1. Ремонт потяга скотчем
Фото acfun
2. Для чого везти автомобіль на шиномонтаж, якщо колесо можна поремонтувати за допомогою скотчу?
Фото medium
3. Будівельники вирішили, що скотч може утримати навіть цегляну колону
Фото vicove
4. А ви змогли б спокійно підійматися по цих сходах?
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5. Не буває поганих майстрів, буває мало скотчу
Фото cont.ws
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6. Можна звітувати про виконану роботу
Фото vicove
7. І сигналізація не потрібна
Фото trucsetconseilsecolos
8. Хороший скотч і стовпці здатний закріпити
Фото umbrella.green
9. Цікаво, а вони знали, для чого призначений шлагбаум?
Фото humoras