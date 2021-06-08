Предлагаем вам оценить уровень креатива (или безалаберности?) некоторых представителей вида homo sapiens.
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1. Ремонт поезда скотчем
Фото acfun
2. Зачем везти автомобиль на шиномонтаж, если колесо можно отремонтировать с помощью скотча?
Фото medium
3. Строители решили, что скотч может удержать даже кирпичную колонну
Фото vicove
4. А вы смогли бы спокойно подниматься по этой лестнице?
Фото startface
5. Не бывает плохих мастеров, бывает мало скотча
Фото cont.ws
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6. Можно отчитываться о проделанной работе
Фото vicove
7. И сигнализация не нужна
Фото trucsetconseilsecolos
8. Хороший скотч и столбцы способен закрепить
Фото umbrella.green
9. Интересно, а они знали, для чего предназначен шлагбаум?
Фото humoras