Скільки шашлику можна з'їсти без шкоди для здоров'я: оптимальні порції

Незабаром травневі свята, а отже українці почнуть вирушати на природу, щоб традиційно посмажити ароматний шашлик. І вже багато хто почав обдумувати, а скільки ж м'яса потрібно закупити, щоб усім вистачило. Розповідаємо, як розрахувати порції.

Щоб розрахувати необхідну кількість м'яса, потрібно врахувати наступні парматри: стать, вік та вагу людини.

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Наприклад, одна доросла людина чоловічої статі, яка важить більше 90 кг, з'їдає до 600 грамів м'яса. Якщо ж чоловік важить менше 90 кг, то він з'їдає приблизно 500 грамів м'яса.

Для жінок розрахунок такий: якщо вага жінки становить понад 70 кг, то її норма – 500 грамів м'яса. Якщо вага нижча, то жінка може з'їсти близько 400 грамів м'яса.

Шашлик / Фото Pixabay

Якщо йдеться про дитину, то слід розраховувати приблизно на 300 грамів м'яса.

Так виглядає приблизний розрахунок кількості м'яса на одну людину. Однак, щоб не обтяжувати себе підрахунками, можна просто взяти середнє значення – 500 грамів на людину.

Пам'ятайте, що під час приготування загальний об'єм м'яса зменшиться. Слід розраховувати, що з 1 кг сирого м'яса вийде близько 750 грамів готового шашлику.

Ще один важливий нюанс: якщо у сирому м'ясі значна кількість жиру, то під час приготування він розтане та зменшить вагу готового шашлику.

Якщо ви придбали заморожене м'ясо, то під час розморожування його вага також зменшиться.

Отож, пам'ятайте про ці нюанси, перш ніж вирушати на природу, і тоді не доведеться переживати, що хтось залишився голодним. Гарного відпочинку та смачного шашлику!