Чтобы рассчитать необходимое количество мяса, нужно учесть следующие парматры: пол, возраст и вес человека.

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Например, один взрослый человек мужского пола, который весит более 90 кг, съедает до 600 граммов мяса. Если же человек весит меньше 90 кг, то он съедает около 500 граммов мяса.

Для женщин расчет таков: если вес женщины составляет 70 кг, то ее норма – 500 граммов мяса. Если вес ниже, то женщина может съесть около 400 граммов мяса.

Шашлык / Фото Pixabay

Если речь идет о ребенке, то следует рассчитывать примерно на 300 граммов мяса.

Так выглядит примерный расчет количества мяса на одного человека. Однако, чтобы не обременять себя подсчетами, можно просто взять среднее значение – 500 граммов на человека.

Помните, что во время приготовления общий объем мяса уменьшится. Следует рассчитывать, что из 1 кг сырого мяса получится около 750 граммов готового шашлыка.

Еще один важный нюанс: если в сыром мясе значительное количество жира, то во время приготовления он растает и уменьшит вес готового шашлыка.

Если вы купили замороженное мясо, то во время размораживания его вес также уменьшится.

Итак, помните об этих нюансах, прежде чем отправляться на природу, и тогда не придется переживать, что кто-то остался голодным. Хорошего отдыха и вкусного шашлыка!