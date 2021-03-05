Сьогодні в нашому житті стає все більше стресу та дистресу, і ми так чи інакше на нього реагуємо. Пригнічуючи емоції, стримуючи гнів і невдоволення ми стаємо на шлях руйнування психіки та здоров'я. Ми навіть не замислюємося, що навіть найменші переживання завдають нашому організмові шкоду.

Тому ми зібрали найбільш дієві поради, які допоможуть вам зняти напругу та не нервуватися зайвий раз.

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1. Розповідайте про свої проблеми

Якщо вас щось турбує – говоріть про це з близькими чи друзями, яким довіряєте. Але якщо ж вам немає кому виговоритися, не впадайте у відчай, ви завжди можете довіритися самому собі – поговоріть з собою, точніше, розкажіть про все.

Не думайте про погане, адже негативна думка перетвориться у глибоку депресію. Кажіть собі: "Я можу це зробити тільки таким чином" або "Я роблю все, що можу".





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2. Зупиніться

Іноді нам просто потрібно пригальмувати й розслабитися. Сучасний світ занадто багато від нас вимагає, нерви часом не витримують такого ритму. Тому розбивайте велику роботу на більш дрібні частини – завжди знаходьте час для перерви в кілька хвилин.





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3. Навчіться казати "Ні"

Це може не усім подобатися, але точно підніме вам настрій та збереже ваше здоров'я. Запам'ятайте, усім не вгодите, як би ви не старалися. Адже є такі люди, яким скільки добра не роби – завжди мало.





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4. Розслабте м'язи

Це звучить дивно, але стрес і напруженість мають властивість накопичуватися в організмі. Крім того, це має і зворотний ефект, коли ви нервуєте, ваше тіло сильно напружується. Якщо ви трохи розслабите м'язи, то відчуєте значне полегшення як фізично, так і психологічно. Найдоступніші способи досягти стану розслаблення: розтяжка, масаж, гаряча ванна або душ, тривалий сон.





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5. Слідкуйте за харчуванням

Режим харчування також може допомогти контролювати ваш настрій та емоції. Ваш раціон повинен бути багатий овочами, фруктами, цілозерновими продуктами й нежирним білком для отримання енергії. І не пропускайте жодного приймання їжі. Це шкідливо для вас, бо може зіпсувати настрій та спровокувати стрес.





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