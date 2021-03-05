Сегодня становится все больше стресса и дистресса, и мы так или иначе на него реагируем. Подавляя эмоции, сдерживая гнев и недовольство мы становимся на путь разрушения психики и здоровья. Мы даже не задумываемся, что даже самые маленькие переживания наносят нашему организму вред.

Поэтому мы собрали наиболее действенные советы, которые помогут вам снять напряжение и не нервничать лишний раз.

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Расскажите о своих проблемах

Если вас что-то беспокоит – говорите об этом с близкими или друзьями, которым доверяете. Но если вам некому выговориться, не отчаивайтесь, вы всегда можете довериться самому себе – поговорите с собой, вернее, расскажите обо всем.

Не думайте о плохом, ведь отрицательные мысли превратятся в глубокую депрессию. Говорите себе: "Я могу это сделать только таким образом" или "Я делаю все, что могу".



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2. Остановитесь

Иногда нам просто нужно притормозить и расслабиться. Современный мир слишком много от нас требует, нервы порой не выдерживают такого ритма. Поэтому разбивайте большую работу на более мелкие части – всегда находите время для перерыва в несколько минут.



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3. Научитесь говорить "Нет"

Это может не всем нравиться, но точно поднимет вам настроение и сохранит ваше здоровье. Запомните, всем не угодишь, как бы вы не старались. Ведь есть такие люди, которым сколько добра не делай – всегда мало.



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4. Расслабте мышцы

Это звучит странно, но стресс и напряженность имеют свойство накапливаться в организме. Кроме того, это имеет и обратный эффект, когда вы нервничаете, ваше тело сильно напрягается. Если вы слегка расслабите мышцы, то почувствуете значительное облегчение как физически, так и психологически. Самые доступные способы достичь состояния расслабления: растяжка, массаж, горячая ванна или душ, длительный сон.



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5. Следите за питанием

Режим питания также может помочь контролировать ваше настроение и эмоции. Ваш рацион должен быть богат овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и нежирным белком для получения энергии. И не пропускайте ни одного приема пищи. Это вредно для вас, потому что может испортить настроение и спровоцировать стресс.



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