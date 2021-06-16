Ці 10 простих хитрощів допоможуть вам почуватися вільніше й перестати нарешті соромитись. Отже, ідемо в наступ на сором'язливість?

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Спілкування – на допомогу

Якщо спілкування дається вам важко – практикуйте навички у будь-якому зручному випадку. Заводьте нові знайомства, спілкуйтеся з колегами, друзями та незнайомцями, знаходьте спільні інтереси. Це, напевно, стане для вас плюсом.



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Спорт – це психологічна допомога

Одне з головних джерел ніяковості – невпевненість у собі. Спорт, який вам до душі, допоможе відчути себе краще, фізична краса додасть відчуття більшої привабливості та наполегливості у будь-яких діях.



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Зафіксуйте свої сильні сторони

Ще один список, який допоможе вам у битві зі сором'язливістю, повинен стосуватися ваших позитивних якостей. Як правило, причина сором'язливості – в низькій самооцінці.





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Мета є обов'язковою умовою

Будь-яка дія стає більш ефективною, коли вона цілеспрямована. Не виключено, що сформульована мета стане поштовхом для подолання старої проблеми.





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Зосередьтеся на інших

Проблема соромливих людей в тому, що вони занадто багато думають про себе і про те враження, яке справлять на оточення. Спробуйте перенаправити потік думок від себе до інших. Коли ви сконцентровані на іншу людину, тривога з приводу своєї поведінки відходить на другий план.



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Виходьте із зони комфорту

Виходьте із зони комфорту. Цей крок позитивно позначиться на вашій самооцінці, а також урізноманітнює ваше життя.





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Слідкуйте за мовою тіла

Зоровий контакт, правильна постава, гучна і чітка мова, а також посмішка і міцне рукостискання інформують оточення про вашу впевненість і відкритості. Мало того, цими сигналами ви трохи обманюєте свій мозок і дійсно починаєте відчувати себе більш вільно.



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"Ні" не варто говорити

Сором'язливим людям, навпаки, варто його уникати. Якщо ви хочете перестати соромитися, навчіться говорити "так" тим можливостям, які підносить життя.





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Вчіться керувати тривогою

Деякі фізіологічні реакції, пов'язані з сором'язливістю, подолати дуже непросто. Справитися з проблемою допоможе, наприклад, глибоке дихання.



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Не кажіть про свої недоліки

Не варто розповідати навколишні, що ви шалено боїтеся чергових зборів, походу на побачення або розмови з начальником. Дозвольте людям робити особисті висновки, а ви, своєю чергою, займіться боротьбою з надмірною скромністю.



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