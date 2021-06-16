Эти 10 простых хитростей помогут вам чувствовать себя более свободно и перестать наконец стесняться. Ну что, дадим застенчивости бой?

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Общение в помощь

Если общение дается вам тяжело – практикуйте навыки в любом удобном случае. Заводите новые знакомства, общайтесь с коллегами, друзьями и незнакомцами, находите общие интересы. Это, наверное, станет для вас плюсом.



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Спорт – это психологическая помощь

Одно из главных источников неловкости – неуверенность в себе. Спорт, который вам по душе, поможет почувствовать себя лучше, физическая красота придаст ощущение большей привлекательности и настойчивости в любых действиях.



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Зафиксируйте свои сильные стороны

Еще один список, который поможет вам в битве со сжатостью, должен касаться ваших положительных качеств. Как правило, причина застенчивости – в низкой самооценке.



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Цель является обязательным условием

Любое действие становится куда более эффективным, когда оно целенаправленно. Не исключено, что сформулированая цель станет толчком для преодоления старой проблемы.



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Сосредоточьтесь на других

Проблема застенчивых людей в том, что они слишком много думают о себе и о том впечатлении, которое произведут на окружающих. Попробуйте перенаправить поток мыслей от себя к другим. Когда вы сконцентрированы на другом человеке, тревога по поводу своего поведения отходит на второй план.



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Выходите из зоны комфорта

Выходите из зоны комфорта. Этот шаг положительно скажется на вашей самооценке, а также разнообразит вашу жизнь.



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Следите за языком тела

Зрительный контакт, правильная осанка, громкая и четкая речь, а также улыбка и крепкое рукопожатие информируют окружения о вашей уверенности и открытости. Мало того, этими сигналами вы немного обманываете свой мозг и действительно начинаете чувствовать себя более свободно.



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"Нет" не стоит говорить

Застенчивым людям, наоборот, стоит его избегать. Если вы хотите перестать стесняться, научитесь говорить "да" тем возможностям, которые преподносит жизнь.



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Учитесь управлять тревогой

Некоторые физиологические реакции, связанные с застенчивостью, преодолеть очень непросто. Справиться с проблемой поможет, например, глубокое дыхание.



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Не говорите о своих недостатках

Не стоит рассказывать окружающим, что вы безумно боитесь очередного собрания, похода на свидание или разговора с начальником. Позвольте людям делать личные выводы, а вы, в свою очередь, займитесь борьбой с излишней скромностью.



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