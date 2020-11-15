Річниця одруження – важлива романтична дата в житті будь-якої пари. Це день, коли ви згадуєте свою історію, приємні моменти та теплі спогади про ваші стосунки, і найголовніше, день, коли ви створили сім’ю. Розповідаємо, що подарувати чоловіку на ситцеве весілля.

Першу річницю одруження називають "ситцевим весіллям". Це чудове свято, яке символізує вашу силу любові, взаєморозуміння і підтримку. У такий день хочеться потішити свою другу половинку чимось особливим, пише Ідеї 24.

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Вибрати, що подарувати коханому чоловікові на першу річницю шлюбу, досить непросто, оскільки з кожним роком ви пізнаєте людину все більше і більше. Але ж хочеться здивувати коханого і піднести оригінальний сюрприз, такий, щоб день весілля запам'ятався, а не залишився просто позначкою в паспорті.

Також не забувайте, що саме зараз, у перший рік, починають формуватися ваші сімейні традиції. Радувати один одного і дарувати подарунки – це хороша звичка, яка дозволить тримати стосунки в тонусі. Також це відмінний спосіб додати нотку романтики, якої часто не вистачає через побутові проблеми.

Що врахувати при виборі подарунка на ситцеве весілля

хобі та захоплення;

смак у фільмах, книгах (якщо ви не знаєте які фільми та книги подобаються чоловікові, то краще не ризикувати);

бюджет;

робочі інтереси (аксесуари для роботи потрібно дарувати тільки в тому випадку, якщо ви на всі 100% впевнені в необхідності та користі цього подарунка);

смаки в одязі й аксесуарах.

Кожен чоловік, незалежно від віку, здатний радіти подарунку, як дитина. Часто процес вибору презента ускладнюється тим, що багато представників чоловічої статі приховують свої бажання. Якщо ви боїтеся не вгадати з подарунком, то завжди потрібно пам'ятати про те, що важливо не стільки подарунок, скільки ваша увага.

Уміння дарувати презенти коханим – ціла наука. Для деяких вона здається складною. Але якщо знати секрети, то вибір подарунка стане приємним клопотом.

Дотримуйтеся правил:

Виконуйте мрії. Згадайте, може, в розмові ваша половинка згадувала про свою мрію. Тоді станьте для коханої людини чарівником! Немає нічого ціннішого, ніж виконувати заповітні бажання один одного.

Згадайте, може, в розмові ваша половинка згадувала про свою мрію. Тоді станьте для коханої людини чарівником! Немає нічого ціннішого, ніж виконувати заповітні бажання один одного. Будьте оригінальні . Шукайте оригінальний презент, і він запам'ятається вашій половинці надовго.

. Шукайте оригінальний презент, і він запам'ятається вашій половинці надовго. Тримайте інтригу. Всі люблять несподівані презенти. Більшість тих, хто говорить, що не терпить сюрпризи, в душі мріє про них.

Всі люблять несподівані презенти. Більшість тих, хто говорить, що не терпить сюрпризи, в душі мріє про них. Не забувайте про романтику. Річниця – свято романтики та любові. Вона створена, щоб закохані могли зайвий раз сказати один одному головні слова. Шукаючи подарунок, не варто забувати про романтичні ідеї свята.

Подарунок повинен мати ідею. Коли відчувається, що його підбирали не для галочки, тоді й радості від нього більше в рази. Навіть якщо це просто якась дрібниця.

Ідеї подарунків чоловіку на першу річницю одруження

Ми відкинемо банальні приклади подарунків, а дриль і спортивне спорядження прибережемо до іншого свята. Все-таки, річниця – свято любові, тому і подарунки будемо підбирати відповідні.

Халат



Хороший подарунок для сімейного дозвілля / Фото pexels

Приємний подарунок для сімейного дозвілля. Халат для чоловіка – це не просто банна приналежність, а повноцінний домашній наряд. Його зручно надіти після душу або після сну у вихідний день, в ньому можна готувати їжу, дивитися телевізор або читати книгу перед сном. Махровий халат буде актуальний в холодну пору року, а бавовняний влітку. Ще краще, купіть собі такий самий і насолоджуйтеся спільним проведенням часу вдома

Наручний або смарт-годинник



Приємний подарунок, який допоможе розподіляти ваш час / Фото pixabay

Оригінальне рішення, якщо ваш чоловік занадто багато працює. Наручний годинник завжди нагадуватиме йому, що пора вже додому, а зі смарт-годинником він не пропустить ваш дзвінок. До того ж такий подарунок допомагає розподіляти особистий час, знаходити годинку-другу на заняття спортом, сімейні справи або ігри з дітьми.

Павербанк, навушники, бездротова клавіатура



Чудове доповнення до вашого гаджету / Фото unsplash

Чоловік – любитель сучасних смартфонів, точно оцінить такий сюрприз. Займає мало місця та завжди залишиться з вами на зв’язку.

В окремих наших статтях ви знайдете інформацію: Як обрати смартфон для ігор: корисні поради

Вінтажний набір для чищення взуття



Стане в пригоді у будь-який час / Фото unsplash

Незвичайний подарунок для чоловіків, що віддають перевагу діловому стилю в одязі, а замість кросівок носять туфлі. Взуття багато що може сказати про характер чоловіка, тому компактний набір для приведення черевиків і туфель до ідеального вигляду виявиться актуальним.

Набір для приготування глінтвейну



Подарунок, який допоможе відпочити від важкого насиченого дня / Фото unsplash

Це відмінний подарунок. В набір входить скляний штоф, спеції та брошура з рецептами приготування ароматного алкогольного напою у себе вдома.

Такий подарунок чоловікові на річницю весілля дозволить цікаво провести час за приготуванням напою, а потім зігрітися і насолодитися смачним коктейлем.

Іменне розкладне крісло



Стане в пригоді для комфортного дозвілля / Фото pixabay

Стане в пригоді для комфортного дозвілля рибалці, мисливцю, мандрівникові та й просто на пікніку. Особливо оригінально виглядає з прізвищем, нанесеним на спинку крісла.

Масажне взуття



Оригінальна річ, яка покращить загальне самопочуття / Фото unsplash

Корисна річ для пасивного масажу ніг – позбавляє від болю, розтягування, покращує кровообіг і загальне самопочуття людини. А ще замінять прогулянку босоніж по піску!

Чашка-хамелеон



Цікавий подарунок, який стане в пригоді будь-де / Фото unsplash

Оригінальний подарунок чоловікові. Практична річ будь-де, адже зовнішня частина покривається спеціальним покриттям, яке при збільшенні температури виділяє приховане послання: це може бути фото з весілля, теплі слова і т. д.

Гіроскопічний тренажер



Корисний подарунок для чоловіка / Фото unsplash

Компактний і корисний подарунок чоловікові. Дозволяє тренувати передпліччя, кисті рук, плечі, а вже через місяць прокачування чоловік зможе переносити вас через калюжу однією лівою.

Дерев'яний конструктор-головоломка.



Оригінальний подарунок для відпочинку / фото unsplash

Для чоловіка інтелектуала. Наприклад, модель у формі сейфа з кодовим замком! Не один вечір чоловік буде захоплено зайнятий збором подарунка.

Не важливо, яка у вас річниця весілля, важлива увага до інтересів один одного. Сходіть з чоловіком на риболовлю, запросіть його і його друзів з сім'ями в баню, відвідайте разом футбольний матч або поїдьте разом вибрати масло для автомобіля або газонокосарку для дачі. Такий подарунок обійдеться зовсім недорого, але його емоційна складова неоціненна!