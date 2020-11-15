Годовщина свадьбы – важная романтическая дата в жизни любой пары. День, когда вы вспоминаете свою историю, приятные моменты и теплые воспоминания о ваших отношениях, и самое главное, день, когда вы создали семью. Рассказываем, что же подарить мужу на ситцевую свадьбу.

Первую годовщину свадьбы называют "ситцевой свадьбой". Это замечательный праздник, который символизирует вашу силу любви, взаимопонимания и поддержку. В такой день хочется порадовать любимого человека чем-то особенным, пишет Идеи 24.

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Выбрать, что подарить мужу на первую годовщину свадьбы, достаточно непросто, поскольку с каждым годом вы узнаете человека все больше и больше. Но хочется удивить любимого и преподнести оригинальный сюрприз, такой, чтобы день свадьбы запомнился, а не остался просто отметкой в ​​паспорте.

Также не забывайте, что именно сейчас, в первый год, начинают формироваться ваши семейные традиции. Радовать друг друга и дарить подарки – это хорошая привычка, которая позволит держать отношения в тонусе. Также это отличный способ добавить нотку романтики, которой часто не хватает из-за бытовых проблем.

Что надо учесть при выборе подарка на ситцевую свадьбу

хобби и увлечения;

вкус в фильмах, книгах (если вы не знаете какие фильмы и книги нравятся мужчине, то лучше не рисковать);

бюджет;

рабочие интересы (аксессуары для работы нужно дарить только в том случае, если вы на все 100% уверены в необходимости и пользе этого подарка);

вкусы в одежде и аксессуарах.

Каждый человек, независимо от возраста, способен радоваться подарку как ребенок. Часто процесс выбора презента осложняется тем, что многие представители мужского пола скрывают свои желания. Если вы боитесь не угадать с подарком, то всегда нужно помнить о том, что важен не столько подарок, сколько ваше внимание.

Умение дарить презенты любимым – целая наука. Для некоторых она кажется сложной. Но если знать секреты, то выбор подарка станет приятными хлопотами.

Придерживайтесь правил:

Выполняйте мечты. Вспомните, может в разговоре ваша половинка вспоминала о своей мечте. Тогда станьте для любимого человека волшебником! Нет ничего более ценного, чем выполнять заветные желания друг друга.

Вспомните, может в разговоре ваша половинка вспоминала о своей мечте. Тогда станьте для любимого человека волшебником! Нет ничего более ценного, чем выполнять заветные желания друг друга. Будьте оригинальны . Ищите оригинальный презент, и он запомнится вашей половинке надолго.

. Ищите оригинальный презент, и он запомнится вашей половинке надолго. Держите интригу. Все любят неожиданные презенты. Большинство тех, кто говорит, что не выносит сюрпризы, в душе мечтает о них.

Все любят неожиданные презенты. Большинство тех, кто говорит, что не выносит сюрпризы, в душе мечтает о них. Не забывайте о романтике. Годовщина – праздник романтики и любви. Она создана, чтобы влюбленные могли лишний раз сказать друг другу главные слова. Ища подарок, не стоит забывать о романтических идеях праздника.

В подарке должна быть идея. Когда чувствуется, что его подбирали не для галочки, тогда и радости от него больше в разы. Даже если это просто какая-то мелочь.

Идеи подарков мужу на первую годовщину свадьбы

Мы отбросим банальные примеры подарков, а дрель и спортивное снаряжение прибережем к другому празднику. Все-таки, годовщина – праздник любви, поэтому и подарки будем подбирать соответствующие.

Халат



Хороший подарок для семейного досуга / Фото pexels

Приятный подарок для семейного досуга. Халат для мужчины – это не просто банная принадлежность, а полноценный домашний наряд. Его удобно надеть после душа или после сна в выходной день, в нем можно готовить пищу, смотреть телевизор или читать книгу перед сном. Махровый халат будет актуален в холодное время года, а хлопчатобумажный – летом. Еще лучше: купите себе такой же и наслаждайтесь совместным времяпрепровождением дома

Наручные или смарт-часы



Приятный подарок, который поможет распределять ваше время / Фото pixabay

Оригинальное решение, если ваш мужчина слишком много работает. Наручные часы всегда будут напоминать ему, что пора домой, а со смарт-часами он не пропустит ваш звонок. К тому же такой подарок помогает распределять личное время, находить часок-другой на занятия спортом, семейные дела или игры с детьми.

Павербанк, наушники, беспроводная клавиатура



Прекрасное дополнение к вашему гаджету / Фото unsplash

Муж – любитель современных смартфонов – точно оценит такой сюрприз. Занимает мало места и всегда останется с вами на связи.

Тут вы найдете информацию, как выбрать качественный смартфон

Винтажный набор для чистки обуви



Пригодится в любое время / Фото unsplash

Необычный подарок для мужчин, предпочитающих деловой стиль в одежде и туфли. Обувь многое может сказать о характере человека, поэтому компактный набор для приведения ботинок и туфель до идеального вида окажется актуальным.

Набор для приготовления глинтвейна



Подарок, который поможет отдохнуть от тяжелого насыщенного дня / Фото unsplash

Это отличный подарок. В набор входит стеклянный штоф, специи и брошюра с рецептами приготовления ароматного напитка у себя дома.

Такой подарок мужчине на годовщину свадьбы позволит интересно провести время за приготовлением напитка, а затем согреться и насладиться вкусным коктейлем.

Именное раскладное кресло



Пригодится для комфортного досуга / Фото pixabay

Пригодится для комфортного досуга рыбалке, охотнику, путешественнику и просто на пикнике. Особенно оригинально смотрится с фамилией, нанесенной на спинку кресла.

Массажная обувь



Оригинальная вещь, которая улучшит общее самочувствие / Фото unsplash

Полезная вещь для пассивного массажа ног – избавляет от боли, растяжения, улучшает кровообращение и общее самочувствие человека. А еще – заменяет прогулку босиком по песку!

Кружка-хамелеон



Интересный подарок, который пригодится в любом месте / Фото unsplash

Оригинальный подарок мужчине. Практичная вещь, ведь внешняя часть покрывается специальным слоем, который при увеличении температуры выделяет скрытое послание: это может быть фото со свадьбы или просто теплые слова.

Гироскопический тренажер



Полезный подарок для мужчины / Фото unsplash

Компактный и полезный подарок мужчине. Позволяет тренировать предплечья, кисти рук, плечи, и уже через месяц прокачки муж сможет переносить вас через лужу одной левой.

Деревянный конструктор-головоломка



Полезный подарок мужчине для отдыха / Фото unsplash

Для мужчины интеллектуала. Например, модель в форме сейфа с кодовым замком! Не один вечер муж будет занят сбором подарка.

Не важно, какая у вас годовщина, важно внимание к интересам друг друга. Сходите с мужем на рыбалку, пригласите его и его друзей с семьями в баню, посетите вместе футбольный матч или съездите вместе выбрать масло для автомобиля или газонокосилку для дачи. Такой подарок обойдется не слишком дорого, но его эмоциональная составляющая неоценима!