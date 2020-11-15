Ситцевая свадьба (1 год): лучшие идеи, что подарить мужу на первую годовщину
Годовщина свадьбы – важная романтическая дата в жизни любой пары. День, когда вы вспоминаете свою историю, приятные моменты и теплые воспоминания о ваших отношениях, и самое главное, день, когда вы создали семью. Рассказываем, что же подарить мужу на ситцевую свадьбу.
Первую годовщину свадьбы называют "ситцевой свадьбой". Это замечательный праздник, который символизирует вашу силу любви, взаимопонимания и поддержку. В такой день хочется порадовать любимого человека чем-то особенным, пишет Идеи 24.
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Выбрать, что подарить мужу на первую годовщину свадьбы, достаточно непросто, поскольку с каждым годом вы узнаете человека все больше и больше. Но хочется удивить любимого и преподнести оригинальный сюрприз, такой, чтобы день свадьбы запомнился, а не остался просто отметкой в паспорте.
Также не забывайте, что именно сейчас, в первый год, начинают формироваться ваши семейные традиции. Радовать друг друга и дарить подарки – это хорошая привычка, которая позволит держать отношения в тонусе. Также это отличный способ добавить нотку романтики, которой часто не хватает из-за бытовых проблем.
Что надо учесть при выборе подарка на ситцевую свадьбу
- хобби и увлечения;
- вкус в фильмах, книгах (если вы не знаете какие фильмы и книги нравятся мужчине, то лучше не рисковать);
- бюджет;
- рабочие интересы (аксессуары для работы нужно дарить только в том случае, если вы на все 100% уверены в необходимости и пользе этого подарка);
- вкусы в одежде и аксессуарах.
Каждый человек, независимо от возраста, способен радоваться подарку как ребенок. Часто процесс выбора презента осложняется тем, что многие представители мужского пола скрывают свои желания. Если вы боитесь не угадать с подарком, то всегда нужно помнить о том, что важен не столько подарок, сколько ваше внимание.
Придерживайтесь правил:
- Выполняйте мечты. Вспомните, может в разговоре ваша половинка вспоминала о своей мечте. Тогда станьте для любимого человека волшебником! Нет ничего более ценного, чем выполнять заветные желания друг друга.
- Будьте оригинальны. Ищите оригинальный презент, и он запомнится вашей половинке надолго.
- Держите интригу. Все любят неожиданные презенты. Большинство тех, кто говорит, что не выносит сюрпризы, в душе мечтает о них.
- Не забывайте о романтике. Годовщина – праздник романтики и любви. Она создана, чтобы влюбленные могли лишний раз сказать друг другу главные слова. Ища подарок, не стоит забывать о романтических идеях праздника.
В подарке должна быть идея. Когда чувствуется, что его подбирали не для галочки, тогда и радости от него больше в разы. Даже если это просто какая-то мелочь.
Идеи подарков мужу на первую годовщину свадьбы
Мы отбросим банальные примеры подарков, а дрель и спортивное снаряжение прибережем к другому празднику. Все-таки, годовщина – праздник любви, поэтому и подарки будем подбирать соответствующие.
Халат
Хороший подарок для семейного досуга / Фото pexels
Приятный подарок для семейного досуга. Халат для мужчины – это не просто банная принадлежность, а полноценный домашний наряд. Его удобно надеть после душа или после сна в выходной день, в нем можно готовить пищу, смотреть телевизор или читать книгу перед сном. Махровый халат будет актуален в холодное время года, а хлопчатобумажный – летом. Еще лучше: купите себе такой же и наслаждайтесь совместным времяпрепровождением дома
Наручные или смарт-часы
Приятный подарок, который поможет распределять ваше время / Фото pixabay
Оригинальное решение, если ваш мужчина слишком много работает. Наручные часы всегда будут напоминать ему, что пора домой, а со смарт-часами он не пропустит ваш звонок. К тому же такой подарок помогает распределять личное время, находить часок-другой на занятия спортом, семейные дела или игры с детьми.
Павербанк, наушники, беспроводная клавиатура
Прекрасное дополнение к вашему гаджету / Фото unsplash
Муж – любитель современных смартфонов – точно оценит такой сюрприз. Занимает мало места и всегда останется с вами на связи.
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Винтажный набор для чистки обуви
Пригодится в любое время / Фото unsplash
Необычный подарок для мужчин, предпочитающих деловой стиль в одежде и туфли. Обувь многое может сказать о характере человека, поэтому компактный набор для приведения ботинок и туфель до идеального вида окажется актуальным.
Набор для приготовления глинтвейна
Подарок, который поможет отдохнуть от тяжелого насыщенного дня / Фото unsplash
Это отличный подарок. В набор входит стеклянный штоф, специи и брошюра с рецептами приготовления ароматного напитка у себя дома.
Такой подарок мужчине на годовщину свадьбы позволит интересно провести время за приготовлением напитка, а затем согреться и насладиться вкусным коктейлем.
Именное раскладное кресло
Пригодится для комфортного досуга / Фото pixabay
Пригодится для комфортного досуга рыбалке, охотнику, путешественнику и просто на пикнике. Особенно оригинально смотрится с фамилией, нанесенной на спинку кресла.
Массажная обувь
Оригинальная вещь, которая улучшит общее самочувствие / Фото unsplash
Полезная вещь для пассивного массажа ног – избавляет от боли, растяжения, улучшает кровообращение и общее самочувствие человека. А еще – заменяет прогулку босиком по песку!
Кружка-хамелеон
Интересный подарок, который пригодится в любом месте / Фото unsplash
Оригинальный подарок мужчине. Практичная вещь, ведь внешняя часть покрывается специальным слоем, который при увеличении температуры выделяет скрытое послание: это может быть фото со свадьбы или просто теплые слова.
Гироскопический тренажер
Полезный подарок для мужчины / Фото unsplash
Компактный и полезный подарок мужчине. Позволяет тренировать предплечья, кисти рук, плечи, и уже через месяц прокачки муж сможет переносить вас через лужу одной левой.
Деревянный конструктор-головоломка
Полезный подарок мужчине для отдыха / Фото unsplash
Для мужчины интеллектуала. Например, модель в форме сейфа с кодовым замком! Не один вечер муж будет занят сбором подарка.
Не важно, какая у вас годовщина, важно внимание к интересам друг друга. Сходите с мужем на рыбалку, пригласите его и его друзей с семьями в баню, посетите вместе футбольный матч или съездите вместе выбрать масло для автомобиля или газонокосилку для дачи. Такой подарок обойдется не слишком дорого, но его эмоциональная составляющая неоценима!
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