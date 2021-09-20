Ситний салат на вечерю: порада нутриціолога

Якщо у вас знову виникло запитання, що приготувати ввечері, ми вже маємо смачну та корисну відповідь. Потіште своїх рідних ситним салатом, який дуже легко приготувати.

Рецептом цього корисного перекусу поділилась нутриціологиня Анна Біоторіум у своєму інстаграмі. Вона пропонує поєднати печінку тріски, цибулю, яйця та зелень. Детальний рецепт читайте у нашому матеріалі.

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Рецепт корисної вечері

Інгредієнти:

240 грамів печінки тріски;

3 яйця;

1 ріпчаста цибуля;

1 пучок зеленої цибулі;

1 пучок петрушки.



Салат з тріски та яєць готувати швидко та легко / Фото Unsplash

Спосіб приготування:

Крок 1. Круто відваріть яйця та почекайте, поки вони охолонуть.

Крок 2. Сполосніть під водою цибулю та петрушку, подрібніть зелень.

Крок 3. Розімніть виделкою печінку тріски та яйця. Висипте зелень та перемішайте.

Салат можна не солити, якщо печінка тріски якісна, адже у її складі має бути сіль, перець і лавровий лист. Олії також можна не додавати, її роль буде виконувати заливка з печінки.

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