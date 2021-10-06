Сирна паляничка на сніданок: ідеальний рецепт для тих, хто не любить довго готувати

Якщо ви любите ситно попоїсти зранку, але частенько перед роботою у вас обмаль часу на приготування, тоді швидкий й смачний рецепт омлету-рулету, який ми вам підготували сьогодні, точно оціните. А ще цей сніданок сміливо претендує стати вашим улюбленим.

Швидко, смачно, ситно, дієтично та бюджетно. Що ще можна вимагати від ідеального сніданку? Усе це поєдналося у рецепті сирної палянички від дієтолога Андрія Невського. Готується такий рулетик на звичайній сковорідці, а особливих кулінарних навичок не вимагає. Тож мерщій зберігайте рецепт і худніть смачно разом з Ідеї 24!

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Сирна паляничка на сніданок

Інгредієнти:

яйце – 2 штуки;

сметана – 60 грамів;

твердий сир – 60 грамів;

борошно – 60 грамів;

зелень – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Сир натріть на грубій тертці і змішайте з яйцями. Тоді додайте сметану і борошно. Усе добре перемішайте. Викладіть тісто на сковороду, змащену олією, щоб сформувався млинець і посмажте його з двох сторін під кришкою на середньому вогні.

Смачного!

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Текст публікації Андрія Невського:

Швидко, смачно, ситно. Що ще потрібно від сніданку? Рецепт взяв з нашої онлайн-книги рецептів, там є навіть розділ "Сніданки" – щоб не ламати з ранку голову, чим би порадувати себе і близьких.

КБЖУ: 178 / 9.3 / 9.6 / 13.8

Інгредієнти:

яйце, 2 шт;

сметана, 60 г;

твердий сир, 60 г;

борошно, 60 г;

зелень на смак.

Сир натерти і змішати з яйцями.

Додати сметану і борошно, за бажанням зелень. Перемішати.

Викласти тісто на суху а/п сковороду або змащену маслом. Сформувати млинець і посмажити його з двох сторін під кришкою на середньому вогні.

Смачного!