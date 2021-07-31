Симпл-дімпл і поп-іт: міфи та правда про популярні іграшки-антистрес

Про популярні іграшки-антистрес знають майже всі: соцмережі та прилавки магазинів просто переповнені кольоровими аксесуарами різних форм. Але для кого насправді створені ці пухирчасті девайси та чи мають вони якусь користь?

Сімпл-дімпл і поп-іт досягли піку своєї популярності. Поки ваша дитина мріє про нову модель, ми розповідаємо, чи є користь таких іграшок і чи можна їх називати антистресовими. А допоможе нам у цьому лікарка, психологиня, психотерапевтка-консультантка у методах когнітивно-поведінкової терапії, схема-терапії та EMDR Світлана Ярошко.

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Міфи vs правда про сімпл-дімпл та поп-іт



Чи насправді корисні популярні іграшки-антистрес / Фото Pexels

Антистресовий ефект

Головна особливість цих іграшок – їхні нібито антистресові властивості. Тріскання маленьких кульок має допомагати дітям та дорослим відволікатись від неприємних ситуацій.

"З точки зору нейробіології, відволікання – це природний процес. Ви можете стукати ручкою або клацати ковпачком, щоб відвернути увагу від чогось. Симпл-дімпл і поп-іт – це скоріше спосіб відволікання за гроші. Ці іграшки не шкідливі, але й не несуть ніякої користі, тому "антистрес" – це дуже гучно сказано. Краще купити розмальовку. Вона швидше буде мати ефект антистресу, який передбачає повне відволікання та зануренням у процес", – розповідає психологиня.



Краще придбати для дитини розмальовку / Фото Pexels

Рятує від нудьги

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взятитонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Симпл-дімпл та поп-іт нагадують захисну пухирчасту плівку, від якої завжди так важко відірватись. На відміну від неї, іграшки-антистрес будуть довговічними, і це, напевне, єдина їхня перевага.

Рятуватись саме у такий спосіб від нудьги – це погана ідея. Якщо ми даємо нашому мозку конкретне вирішення, він не мислить творчо. Коли моя дитина не має чим зайнятись, я кажу їй: йди понудьгуй. І з того виходить класна штука, бо вона згадує, що є конструктор, або починає щось малювати, писати чи гортати книжку. Тобто мозок тоді дає різні варіанти занять,

– ділиться Світлана.



Давайте дитині можливість понудьгувати / Фото Pexels

Варто залишати дитині можливість нудьгувати, тоді мозок буде працювати та шукати те, що їй справді може бути цікавим. Давати такі іграшки, як готове рішення, буде корисним лише в одній ситуації, розповідає прихотерапевтка.

"Це може спрацювати, якщо ваша дитина має невротичний склад характеру і починає робити шкідливі речі, наприклад, гризти нігті. У такій ситуації краще дати цей девайс. З іншої сторони, це може перетворитися у звичку. Тоді, у момент, коли дитина буде без цієї іграшки, вона почне пошук чогось на заміну", – пояснює психологиня.

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Розвиває моторику рук

Ще одна нібито корисна властивість популярних іграшок-антистрес – вони допомагають розвивати моторику рук. Як відомо, активні вправи за участі пальців позитивно впливають на діяльність головного мозку дитини, але сімпл-дімпл і поп-іт, на жаль, не справляються з цим завданням.

Такі іграшки не розвивають моторику рук, бо передбачають однотипні рухи. Тому, як такого корисного значення ця іграшка не має. Пограти у настільну гру, погуляти чи понудьгувати буде куди корисніше,

– рекомендує Світлана.



Іграшки-антистрес не розвивають моторику рук / Фото Pexels

Не ведіться на хайп у соцмережах, а купуйте лише корисні іграшки, які будуть сприяти розвитку вашої дитини.