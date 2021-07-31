Симпл-димпл и поп-ит достигли пика своей популярности. Пока ваш ребенок мечтает о новой модели, мы рассказываем, есть ли польза таких игрушек и можно ли их называть антистрессовыми. А поможет нам в этом врач, психолог, психотерапевт-консультант в методах когнитивно-поведенческой терапии, схема-терапии и EMDR Светлана Ярошко.

Интересно знать От алхимиков до нашего времени: история водки и особенности ее изготовления

Мифы vs правда о симпл-димпл и поп-ит



Действительно ли полезны популярные игрушки-антистресс / Фото Pexels

Антистрессовый эффект

Главная особенность этих игрушек – их якобы антистрессовые свойства. Т рескание маленьких шариков должно помогать детям и взрослым отвлекаться от неприятных ситуаций.

"С точки зрения нейробиологии, отвлечение – это естественный процесс. В ы можете стучать ручкой или щелкать колпачком, чтобы отвлечь внимание от чего-то. Симпл-димпл и поп-ит – это скорее способ отвлечься за деньги . Эти игрушки не вредны, но и не несут никакой пользы, поэтому "антистресс" – это очень громко сказано. Лучше купить разрисовку . Она скорее будет иметь эффект антистресса, который предусматривает полное отвлечение и погружением в процесс ", – рассказывает психолог.



Лучше приобрести для ребенка разрисовку / Фото Pexels

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose , тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Спасает от скуки

Симпл-димпл и поп-ит напоминают защитную пузырчатую пленку, от которой всегда так трудно оторваться. В отличие от нее, игрушки-антистресс будут долговечными, и это, наверное, единственное их преимущество.

Спасаться именно таким образом от скуки – это плохая идея. Если мы даем нашему мозгу конкретное решение, он не мыслит творчески. Когда моему ребенку нечем заняться, я говорю ему: иди поскучай . И из этого получается классная штука, потому что он вспоминает, что есть конструктор, или начинает что-то рисовать, писать или листать книгу. То есть мозг тогда дает разные варианты занятий,

– делится Светлана.



Давайте ребенку возможность поскучать / Фото Pexels

Стоит оставлять ребенку возможность скучать, тогда мозг будет работать и искать то, что ему действительно может быть интересным. Давать такие игрушки, как готовое решение, будет полезным только в одной ситуации, рассказывает прихотерапевт.

"Это может сработать, если ваш ребенок имеет невротический склад характера и начинает делать вредные вещи, например, грызть ногти. В такой ситуации лучше дать этот девайс. С другой стороны, это может превратиться в привычку. Тогда, в момент, когда ребенок будет без этой игрушки, он начнет поиск чего-то на замену ", – объясняет психолог.

Интересно знать Скажите "нет" скучному кино: как выбирать интересные и качественные фильмы

Развивает моторику рук

Еще одно якобы полезное свойство популярных игрушек-антистресс – они помогают развивать моторику рук. Как известно, активные упражнения с участием пальцев положительно влияют на деятельность головного мозга ребенка, но симпл-димпл и поп-ит, к сожалению, не справляются с этой задачей.

Такие игрушки не развивают моторику рук, потому, что предусматривают однотипные движения. Поэтому, как такого полезного значение эта игрушка не имеет. Поиграть в настольную игру, погулять или поскучать будет куда полезнее,

– рекомендует Светлана.



Игрушки-антистресс не развивают моторику рук / Фото Pexels