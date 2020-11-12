Именно осень ловко и незаметно перекрашивает зелень листвы в пеструю палитру теплых оттенков желтого и красного, которые так прекрасны на семейных фото. А сейчас, чтобы сделать хорошую фотосессию, необязательно приглашать профессионального фотографа. Достаточно иметь современный смартфон, вдохновение и несколько интересных идей.

Осень – не такое динамичное время, как лето. Поэтому и фотосессия должна проходить медленно, без спешки и паники, советуют Идеи 24. Четко все обдумайте, обсудите все детали, и незамедлительно начинайте подготовку!

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Осенняя фотосессия

Осень – это не только грусть и тоска. Некоторые осенние дни часто теплые, яркие и по-настоящему солнечные. И нужно непременно успеть "поймать" этот момент – когда лето уже прошло, но природа еще не успела погрузиться в длительную зимнюю спячку.

Осенняя фотосессия в 99% случаев проводится на свежем воздухе – ведь ни одна студия не сможет передать особую атмосферу этого времени.

Основной момент в любой фотосессии, в том числе и в осенней – освещение. Осенью для съемки можно выбирать любое время – с раннего утра до позднего вечера – в разное время один и тот же пейзаж будет выглядеть совершенно по-разному. Солнечное утро, дождливый день, мрачный вечер придадут снимкам некую загадочность, а на закате мягкий солнечный свет позволит сделать несколько романтических и нежных кадров.

Как подготовиться к фотосессии

Вы уже выбрали день и время для фотосессии? Отлично! Тогда начинаем подготовку!

Как себя вести

Не секрет, что перед фотообъективом люди начинают смущаться, стесняться, совсем теряются, поэтому в результате получается совсем не то, что хотелось бы увидеть на снимках. В первую очередь запомните – вы не должны позировать (впрочем, вы же фотографируетесь не для обложки глянцевого журнала)! Семейная осенняя фотосессия – это отдельная страница в вашей жизни. Поэтому – живите! Ведите себя естественно, бегайте, прыгайте, играйте с детьми, держитесь за руки, целуйтесь, бросайте друг в друга опавшими листьями. Не пытайтесь быть кем-то другим.

Что взять

Осень – непредсказуемая пора. Утром солнце, но к обеду может пойти дождь. Поэтому возьмите с собой все необходимое для комфортного времяпрепровождения:

Зонтики (или дождевики) для всех членов семьи. Можно взять также резиновые сапожки.

Сменный комплект одежды для каждого. Потому что во время игр на свежем воздухе можно легко испачкаться.

Плед, покрывало. Осенние пикники – очень популярный вид отдыха.

Термос с горячим чаем или кофе. Несколько часов на свежем осеннем воздухе могут слегка "остудить" даже самых горячих. Кроме того, чаепитие в осеннем парке выглядит очень романтично!

Если вы отправляетесь на фотосессию с детьми, позаботьтесь о перекусе – печенье, фрукты, домашние бутерброды.

На самом деле осенняя фотосессия предполагает наличие минимального количества реквизита – особая атмосфера на фото создается через окружающий пейзаж и настроение участников, а аксессуары здесь играют второстепенную роль, поэтому должны быть не очень заметны.

Что надеть

Для получения крутых фото важно правильно составить гардероб для съемки:

Одевайтесь по погоде.

Выбирайте удобную одежду, которая не ограничивает движения.

Очень стильно смотрятся на осенних фото вязаные вещи – уютные пуловеры, кардиганы или легкие пальто.

Старайтесь, чтобы все члены семьи были одеты примерно в одном стиле. Согласитесь, довольно глупо будут выглядеть фото, на которых мама в строгом пальто и шляпке, папа в футболке и шортах, сын в спортивном костюме, а дочь в пышном платье. Выберите одно направление и придерживайтесь его – например, городской стиль (куртка, джинсы, ботинки) или классика (пальто, брюки/юбка, туфли).

Что касается цветовой гаммы, то старайтесь использовать в одежде "осенние" тона (красный, оранжевый, коричневый). Красиво на фоне осенних листьев выглядят оттенки синего или зеленого. Ну, и конечно же, белый – он уместен всегда и везде.

Не забывайте о головных уборах – вязаные шапки, береты, платки. Они не только уберегут вас от холода, но и создадут особую атмосферу тепла и уюта.

Готовясь к осенней семейной фотосессии не нужно срочно бежать в магазин и полностью обновлять свой гардероб – выбирайте вещи, которые вам дороги, и в которых вы чувствуете себя уверенно.

Выбор локации

Решая, куда вы отправитесь на фотосессию, отталкивайтесь, в первую очередь, от своих собственных пожеланий. Возможно, вы хотели бы побывать там, где познакомились со своей второй половинкой или там, где проходила ваша свадебная фотосессия. А может, вы любите гулять всей семьей в парке или сквере недалеко от дома. Любое место, которое вызывает у вас положительные эмоции, непременно подойдет!

Выбирая место для фотосессии, изучите прогноз погоды – если в запланированный день будет холодно и сыро, то лес или парк станут не лучшим местом для фотосессии.

Совсем не обязательно отправляться за город – осенняя семейная фотосессия в городских условиях тоже получится очень яркой и колоритной!

Какие время лучше выбрать

Фото осеннего утра – это свежесть, легкая изморозь на траве и листьях, яркие лучи солнца. Днем обычно бывает теплее, чем утром, не так сыро, яркие солнечные лучики пробиваются сквозь облака. Вечером, особенно перед самым закатом, все вокруг преображается, наполняя атмосферу тонким ароматом романтики и мечтательности. Выбирайте время фотосессии, исходя из желаемого результата!

Если вы планируете фотосессию с ребенком, старайтесь подстроиться под его режим – отличным вариантом будут часы утренней или вечерней прогулки.

Идеи для осенней семейной фотосессии

Яркие листья



Осенняя фотосессия – хорошая идея для веселых выходных / Фото unplash

Использование в кадре золотых и красных листьев трудно назвать оригинальным. Но поэтому оно и привлекает внимание снова и снова, потому что кадр с ними всегда выглядит великолепно. Можно сделать из листьев букет или венок, прикрепить его к одежде, выложить из него рисунки, буквы и цифры.

Если вы устроили осенью фотосессию для семьи, отличная идея – позволить детям окунуться в кучу листьев и оставить только улыбающиеся лица. Динамическими и атмосферными получаются фотографии, герои которых подбрасывают листья в воздух. А еще можно подождать ветреную погоду и снять естественное кружение пестрых листьев.

Сбор урожая



Хорошие кадры выйдут среди собранного урожая / Фото unplash

Если у вас есть дача или родственники в деревне, то идею для семейной фотосессии осенью не придется придумывать долго. Спелые яблоки, груши, ягоды калины и шиповника выглядят очень живописно. Займитесь их сбором и зафиксируйте процесс на фото. Кадры выйдут природными и живыми.

Не менее привлекательны овощи – связи лука, фиолетовые баклажаны, разноцветные перцы и оранжевые тыквы. Сложите их в корзины или в живописные горы и сфотографируйте плоды своего труда! Если у вас есть маленький ребенок, можно сделать для него домик из большой тыквы – получится оригинальная и жизнерадостная фотография.

Дождливый день



Яркий зонтик – украшение для снимка / Фото unplash

Фото под дождем – еще одна хорошая идея для фотосессии на улице осенью. Снимок двух влюбленных, которые гуляют серым дождливым днем, получится нежным и романтичным. Одиночные кадры наполнятся атмосферой тихой грусти. Волшебная печаль и меланхолия станет контрастом всем тем радостным улыбкам, которые обычно заполняют наши альбомы.

Не хотите скучать? Это не обязательно – возьмите яркие зонтики, наденьте резиновые сапоги и отправляйтесь гулять по лужам! Детям эта затея особенно придется по душе. Вам останется снять их искренние эмоции среди поднятых брызг.

Закат или туман



Закат хорошо выглядит на фото / Фото unplash

И без того эффектные краски станут просто фантастическими во время заката. Теплый золотисто-красный свет сделает такие фотографии жемчужинами вашего альбома! Также не обязательно идти в студию со специальными эффектами или ждать соответствующую погоду. Отправляйтесь на берег водоема рано утром, и таинственные образы вам обеспечены.

Пикник и теплый плед



Легкий перекус на природе сделает фотосессию приятнее / Фото unplash

Легкий перекус на природе – прекрасный способ восполнить силы после активных игр на свежем воздухе! Располагайтесь поудобнее на теплом пледе. С ним будет комфортно, а снимки наполнятся домашним уютом. Не забудьте захватить с собой термос с любимым горячим напитком!

Активный отдых велосипед, ролики



Активный отдых для фотосессии / Фото pexels

Что поможет согреться во время прогулки осенью? Конечно же, бег, прыжки, игра в прятки. Порадуйте своих детей – сыграйте с ними в футбол, волейбол или теннис. Вам непременно станет теплее, а дети будут в восторге от полученных фотографий. Также берем велосипеды, ролики, самокаты для всех членов семьи, и бегом в парк! Можно устроить семейную эстафету – так у каждого будет стимул выложиться на все 100%.

Семейные любимцы



Семейная фотосессия с домашним животным сделает кадр живым / Фото pexels

Если у вас есть домашний любимец, обязательно включите его в семейную фотосессию! Собака, кошка, кролик – любой четвероногий друг будет хорошо выглядеть в кадре!

Фото в прыжке и объятия



Фото в воздухе для динамического кадра / Фото pehels

Вот уже несколько лет фото в прыжке не сдает своих позиций в рейтинге самых популярных идей для фотосессии. Осенью к обычному прыжку можно добавить еще бросание листьев вверх. Такие фото всегда получаются очень живыми и эмоциональными!

Говорят, что для достижения морального покоя, человеку просто необходимо не менее 40 секунд объятий ежедневно. Во время осенней семейной фотосессии вы легко сможете выполнить и даже перевыполнить этот план!

Фото на скамейке или качелях



Фото на скамейке выглядит естественно / Фото pehels

Найти свободную скамейку в парке не сложно. Небрежно бросьте на нее плед и удобнее устраивайтесь, не забыв прихватить с собой любимую книгу или чашку ароматного кофе. Или просто посидите, поговорите о своих планах, вспомните счастливые моменты вашей совместной жизни.

На качелях любят кататься и взрослые, и дети. Кто будет кататься, а кто катать – решайте сами. Важно, чтобы на фото было видно искреннюю радость, любовь и заботу!

Возле костра



Отдых возле костра – отличная локация для фотосессии / Фото pehels

Огонь – символ победы света над тьмой. Он олицетворяет домашний уют и благополучие. Семейные фото возле костра очень символичные. А еще это просто красиво. Можно просто смотреть на пламя и мечтать.

Осенняя семейная фотосессия поможет вам получить массу положительных эмоций, отдохнуть телом и душой и просто провести драгоценное время с самыми важными людьми в вашей жизни.