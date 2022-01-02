Штучний сніг своїми руками: 3 легкі способи

Якщо ваші діти вимагають снігу, а він досі не випав, слід спробувати зробити штучний. Є кілька цікавих способів, про які мало хто здогадувався.

Розповідаємо, як зробити штучний сніг 3 способами: з піни для гоління, кукурудзяного крохмалю та харчової соди. Це гарний спосіб спільно провести час із дітьми.

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Як зробити штучний сніг

Спосіб 1: піна для гоління

Що вам знадобиться:

піна для гоління;

Харчова сода;

великий контейнер.



Штучний сніг з піни для гоління / Фото 5-Minute Crafts

Додайте в ємність 1 склянку харчової соди і трохи піни для гоління, а потім змішайте все разом. Ви можете додати більше крему для гоління, поки в підсумку не досягнете суміші, схожої на сніг.

Спосіб 2: кукурудзяний крохмаль

Що вам знадобиться:

1 пакетик кукурудзяного крохмалю (близько 450 грамів);

1 склянка кондиціонера для волосся;

великий контейнер.

Додайте разом інгредієнти і добре перемішайте. Якщо суміш здається липкою, то можна додати більше кукурудзяного крохмалю. Або якщо він занадто сухий, ви можете додати більше кондиціонера.

Спосіб 3: Харчова сода

Що вам знадобиться:

харчова сода;

вода;

великий контейнер.

Крок 1. Покладіть харчову соду в морозильній камері на ніч або за кілька годин до експерименту.

Крок 2. Змішайте 3 – 4 склянки харчової соди з дуже холодною водою. Кількість води можна визначити відповідно до бажаної консистенції снігу.

Більша кількість води перетворює штучний сніг в сльоту, тоді як порошкоподібний сніг утворюється за допомогою меншої кількості води.

Порада: ви також можете додати трохи солі, якщо хочете зернистий текстурований сніг.



Штучний сніг із соди / Фото 5-Minute Crafts