Тому ми дамо вам декілька порад де непотрібно ставити Wi-Fi роутер та які речі варто зберігати якомога далі від цього пристрою.

Читайте також: 4 поради для поліпшення сигналу Wi-Fi у домі

Біля банківських і дисконтних карт з магнітною смугою

Вони швидко перетворяться у звичайний пластиковий непотріб. А ось карта з чіпом не постраждає від впливу роутера.



Фото vpn

Біля брелока автосигналізації

Даний пристрій може почати працювати з перебоями. Також слід прибрати якомога далі ключ від домофона і bluetooth-гарнітуру.

За металевими предметами

Також не варто закривати роутер металевими предметами, оскільки метал розсіює енергію електромагнітного поля.



Фото virtual

Біля мікрохвильовки

Не ставте Wi-Fi роутер біля мікрохвильовки, тому що вона працює з ним в одному і тому ж діапазоні – 2,44 ГГц, а значить буде глушити сигнал пристрою, тому інтернет буде працювати з перебоями.

У спальній кімнаті

Американські вчені довели, що випромінювання Wi-Fi роутера шкодить здоров'ю, тому не можна постійно перебувати під його впливом. Якщо ж іншого місця, крім спальні не знайшлося, тоді вимикайте пристрій щоночі.



Фото getty