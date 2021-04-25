Поэтому мы дадим вам несколько советов где не нужно ставить Wi-Fi роутер и какие вещи стоит хранить подальше от этого устройства.

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Возле банковских и дисконтных карт с магнитной полосой

Они быстро превратятся в обычный пластиковый хлам. А вот карта с чипом не пострадает от воздействия роутера.



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Рядом с брелком автосигнализации

Данное устройство может начать работать с перебоями. Также следует убрать подальше ключ от домофона и bluetooth-гарнитуру.

За металлическими предметами

Также не стоит закрывать роутер металлическими предметами, так как металл рассеивает энергию электромагнитного поля.



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Возле микроволновки

Не ставьте Wi-Fi роутер возле микроволновки, потому что она работает с ним в одном и том же диапазоне – 2,44 ГГц, а значит будет глушить сигнал устройства, поэтому интернет будет работать с перебоями.

В спальной комнате

Американские ученые доказали, что излучение Wi-Fi роутера вредит здоровью, поэтому нельзя постоянно находиться под его влиянием. Если же другого места, кроме спальни не нашлось, тогда выключайте устройство каждую ночь.



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