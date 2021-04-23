Лайфхак № 1. Как хранить бананы, чтобы они созрели

Выбирайте бананы за зрелостью. Если вы хотите съесть их почти сразу, то лучше выбирать спелые бананы. Впрочем, если вы покупаете еду заранее, то покупайте зеленые бананы.

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Зеленые и желтые бананы / Фото Unsplash

Как выбирать бананы

Зеленые бананы могут долго храниться, замораживать их не нужно. Выбирайте твердые плоды, которые не имеют темных пятен и повреждений на кожице.

Спелые бананы преимущественно желтые, однако бывают коричневые и красные бананы.

Сладкие бананы – те, которые имеют коричневые пятна на кожуре. Чем таких пятен больше, тем более спелый плод. Впрочем, их не должно быть слишком много, потому что это свидетельствует о том, что банан уже перезрел.

Не следует покупать бананы с кожурой сероватого оттенка. Это означает, что бананы хранились в холодильнике, а это не позволяет плоду правильно созревать.

Сладкие бананы – с коричневыми пятнами / Фото Unsplash

После того, как вы принесли бананы домой, выньте их из пакета. Бананы не следует хранить в пластиковых пакетах, ведь там содержится влага, которая непременно приведет к гниению плода.

Зеленые бананы следует хранить при комнатной температуре. Если поставить их в холодильник или заморозить, они не смогут правильно созреть. Даже при условии, что потом они будут храниться при комнатной температуре.

Чтобы ускорить процесс созревания, положите зеленые бананы в коричневый бумажный пакет. Также положите туда помидор или яблоко. Это еще больше ускорит результат.

Еще можно положить бананы в миску с другими спелыми фруктами, например со спелыми бананами, что также ускорит созревание.

Чтобы зеленые бананы созрели, их нужно оставить на воздухе на несколько дней при комнатной температуре. Чем теплее в квартире, тем быстрее плоды будут созревать. Впрочем, не следует оставлять их на солнце.

Лучше использовать подставку или специальную вешалку для бананов. Такая простая хитрость позволит предотвратить появление пятен.

Используйте вешалку для бананов / Фото Unsplash

Если на бананах начали появляться пятна, их лучше положить в холодильных, чтобы они не портились.

Чтобы сохранить нарезанные бананы свежими, их нужно сбрызнуть лимонным или ананасовым соком или уксусом. Таким образом можно сохранить свежесть плодов дольше.

Лайфхак № 2. Как хранить спелые бананы

Отделите плоды. Если каждый банан отделить от связки, плоды будут храниться дольше.

Спелые бананы храните вместе с неспелыми плодами / Фото Pexels

Спелые бананы следует хранить вместе с неспелыми плодами. Положите рядом со спелыми бананами неспелое авокадо. Бананы замедлят процесс созревания, а авокадо взамен быстрее созреет. Идеальная комбинация.

Заверните ножку каждого банана в пищевую пленку. Это предотвращает выделение этилена, который появляется во время созревания плода. Можно дополнительно зафиксировать пленку скотчем.

Хранить бананы в холодильнике можно после полного созревания. Холод замедлит процесс их созревания, однако не остановит. Поэтому плод будет свежим еще примерно 1 – 2 недели.

Очистите бананы, прежде чем заморозить​ / Фото Pexels

Прежде чем заморозить бананы, снимите с них кожицу. Если заморозить плоды с кожурой, их будет трудно очистить. Их можно хранить в морозилке в течение нескольких месяцев. Чтобы они не потемнели, сбрызните их лимонным соком. Замороженные бананы часто используют для приготовления коктейлей, пирогов, соусов.

Бананы можно нарезать кусочками, сделать из них пюре, разделить на отдельные порции. Хранить плоды можно в пластиковых контейнерах или специальных пакетах.

Если бананы хранить уже слишком поздно, то из них можно приготовить банановый хлеб.

Помните, что бананы могут привлечь плодовых мушек. Поэтому лучше хранить их в закрытом бумажном пакете или в холодильнике.