Камін – один з основних атрибутів свят, який створює затишну зимову атмосферу вдома. Проте важливо знати, чим можна розпалювати вогонь, а що краще взагалі не використовувати.

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Перелік предметів, які не можна кидати у камін

Ялинки

Ялинки, як і будь-які хвойні дерева, містять смоли, а саме через них вам доведеться чистити камін набагато частіше. Крім цього, у таких "харчах" для багаття криється ще одна небезпека. Смола змушує вогонь спалахувати, через що вугілля можуть вилетіти за межі каміна і спалити що-небудь поблизу.

Папір з кольоровим друком або інша друкована продукція

Звісно, нічого поганого не станеться, якщо розпалити вогонь простою чорно-білою газетою. А ось журнали чи інший папір з кольоровим друком для цього краще не використовувати. Крім цього, листівки та подарункові упаковки також належать до цієї когорти.



Не кожна деревина підходить для спалювання у каміні / Фото unsplash

Мокра, волога чи необроблена деревина

На перший погляд, усі дрова видають однаковим. Однак серед них можуть трапитися вологі, а то й зовсім мокрі. Такі однозначно не можна палити у каміні. Уся річ у неправильному зберіганні.

Ви можете розпізнати добре висушену деревину на вигляд – вона має сірий колір, з потрісканою або картатою, пухкою або відшарованою корою.

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Пластик

У каміні заборонено кидати будь-що, що виготовлено з пластику чи містить його.