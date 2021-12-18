Камин – один из основных атрибутов праздников, создающий уютную зимнюю атмосферу дома. Однако важно знать, чем можно разжигать огонь, а что лучше вообще не использовать.

И еще Праздничный розыгрыш от OLL.TV: еще 20 дней и 20 телевизоров, один из которых может стать вашим

Список предметов, которые нельзя бросать в камин

Елки

Елки, как и любые хвойные деревья, содержат смолы, а именно из-за них вам придется чистить камин гораздо чаще. Кроме этого, в такой "пище" для костра кроется еще одна опасность. Смола заставляет огонь вспыхивать, из-за чего угли могут вылететь за пределы камина и сжечь что-нибудь поблизости.

Бумага с цветной печатью или другая печатная продукция

Конечно, ничего плохого не произойдет, если разжечь огонь простой черно-белой газетой. А вот журналы или другую бумагу с цветной печатью для этого лучше не использовать. Кроме этого, открытки и подарочные упаковки также принадлежат к этой когорте.



Не каждая древесина подходит для сжигания в камине / Фото unsplash

Мокрая, влажная или необработанная древесина

На первый взгляд, все дрова кажутся одинаковым. Однако среди них могут быть влажные, а то и совсем мокрые. Такие однозначно нельзя сжигать в камине. Все дело в неправильном хранении.

Вы можете распознать хорошо высушенную древесину по виду – она имеет серый цвет, с потрескавшейся или клетчатой, рыхлой или отслоенной корой.

Читайте также Избавляемся от неприятного запаха и плесени: лайфхаки по уходу за кухонными полотенцами

Пластик