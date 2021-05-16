Як сказав французький письменник-мораліст Жан де Лабрюйєр, "суть ввічливості полягає в прагненні говорити й поводитися так, щоб наші ближні були задоволені й нами, і самими собою". Тому ми зібрали найбільш поширені помилки, які нам заважають справляти враження вихованої людини.

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Занадто багато слів

Розпочинайте вечерю у тиші й спокої. Насолодіться процесом, а потім вже можна буде трохи поговорити. До речі, розмовляйте тільки на нейтральні та приємні теми. Наприклад, про погоду, мистецтво, фільми, подорожі.



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Телефон на столі

Не ставте телефон на столі поруч із собою – це поганий тон. Роблячи так, ви показуєте, наскільки важливу роль у вашому житті відіграє смартфон і наскільки вам нецікаве живе спілкування з людиною, яка перебуває поруч з вами.



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Помада на чашці

Перш ніж почати їсти, зітріть серветкою губну помаду. Залишати сліди на приладді або келихах непристойно, яким би ефектним не був колір.



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Звичка цокатися

Не варто дотягуватися келихом до кожного, хто сидить за столом. Достатньо просто підняти келих, обвести присутніх очима, посміхнутися, а потім зробити ковток. При цьому соком цокатися не потрібно взагалі.



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Нарізаний хліб

Хліб завжди ламають руками. Відкушувати від великого шматка не можна. Правильно буде зробити так: від цілого хліба пальцями відщипнути невеликий шматочок, з'їсти його. А потім продовжувати відламувати за необхідності.



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Лікті на столі

Це категорично заборонено! У перервах між їжею, під час бесіди руки можна покласти на коліна.



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Солити їжу

Не соліть страву до того, як ви її спробуєте. Даним жестом ви показуєте, що не довіряєте смаку кухареві.



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Виделка для спаґеті

Їсти спаґеті потрібно за допомогою виделки та столової ложки. Варто набрати кілька макаронин на виделку, потім прокрутити їх у ложці. Тільки тоді, коли утвориться невелике гніздечко, можна відправляти його до рота.



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Тарілка на себе

Коли закінчують їсти суп, то тарілку нахиляють від себе і не нахиляються до неї. Пам'ятайте, що ложка повинна йти до рота, а не рот до ложки. Та й облитися залишками бульйону шансів буде менше.



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