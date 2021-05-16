Как сказал французский писатель-моралист Жан де Лабрюйер, "суть вежливости состоит в стремлении говорить и вести себя так, чтобы наши ближние были довольны и нами, и самими собой". Поэтому мы собрали наиболее распространенные ошибки, которые нам мешают производить впечатление воспитанного человека.

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Слишком много слов

Начинайте ужин в тишине и покое. Насладитесь процессом, а потом уже можно будет немного поговорить. Кстати, разговаривайте только на нейтральные и приятные темы. Например, о погоде, искусстве, фильмах, путешествиях.



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Телефон на столе

Не ставьте телефон на столе рядом с собой – это дурной тон. Поступая так, вы показываете, насколько важную роль в вашей жизни играет смартфон и насколько вам неинтересно живое общение с человеком, который находится рядом с вами.



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Помада на чашке

Прежде чем начать есть, сотрите салфеткой губную помаду. Оставлять следы на принадлежностях или бокалах неприлично, каким бы красивым ни был цвет.



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Привычка чокаться

Не стоит дотягиваться бокалом к каждому, кто сидит за столом. Достаточно просто поднять бокал, обвести присутствующих глазами, улыбнуться, а потом сделать глоток. При этом соком чокаться вообще не требуется.



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Нарезанный хлеб

Хлеб всегда ломают руками. Откусывать от большого куска нельзя. Правильно будет сделать так: от целого хлеба пальцами отщипнуть небольшой кусочек, съесть его. А потом продолжать отламывать по мере необходимости.



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Локти на столе

Это категорически запрещено! В перерывах между едой, во время беседы руки можно положить на колени.



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Солить пищу

НЕ солите блюдо до того, как вы его попробуете. Данным жестом вы показываете, что не доверяете вкусу повара.



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Вилка для спагетти

Есть спагетти нужно с помощью вилки и столовой ложки. Стоит набрать несколько макаронин на вилку, затем прокрутить их в ложке. Только тогда, когда образуется небольшое гнездышко, можно отправлять его в рот.



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Тарелка на себя

Когда заканчивают есть суп, то тарелку наклоняют от себя и не наклоняются к ней. Помните, что ложка должна идти в рот, а не рот к ложке. И облиться остатками бульона шансов будет меньше.



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