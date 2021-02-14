Що взяти з собою на гірськолижний курорт: корисні поради

Кожному, хто збирається на відпочинок на гірськолижний курорт потрібно ретельно продумати, що з собою брати. У таких ситуаціях варто нічого не забути й взяти речі, які покращать відпочинок. Список речей невеликий, але всі вони важливі та незамінні. Тому радимо під час зборів нічого не забути.

Ми склали для вас список речей, які зроблять ваш відпочинок комфортним, безпечним та незабутнім.

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Одяг

Перше і найважливіше, що варто брати із собою – це комфортний одяг. Умовно одяг, який потрібно брати на гірськолижний курорт можна поділити на дві категорії: для катання на лижах, санках чи сноуборді; одяг для "виходу у світ". Тобто перший варіант – це спортивний спеціальний одяг. Сюди належать: лижний костюм, термобілизна, шкарпетки, шапка, пов'язка, рукавички, окуляри чи маска, взуття (звичайні черевики та спеціальне взуття для катання).

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В іншому випадку, якщо ви хочете ввечері проводити час романтично, вам знадобиться відповідний одяг. Він має бути не лише зручним, а й святковим.

Страховка

Ви плануєте активний відпочинок, тому радимо оформити відповідний страховий поліс. Мова йде не лише про відпочинок за кордоном, а й в Україні.

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Ліки

У будь-яку подорож потрібно брати усі необхідні для вас ліки. Знаючи усі можливі проблеми зі здоров'ям, деякі пігулки чи мазі беріть "на всяк випадок". Не завжди в усіх аптеках можна купити саме те, що вам підходить найбільше.

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Косметика

Якщо ви професіонал на гірськолижних трасах, то знаєте, що на найвищих спусках найбільше пече сонце, тому радимо брати із собою сонцезахисний крем для обличчя. Окрім цього потрібно взяти зволожувальний бальзам для губ або гігієнічну помаду.

Сумка

Не беріть із собою на гірськолижні траси велику кількість речей. Вам важко буде втримати баланс з важким рюкзаком. Телефон, необхідні пігулки чи інші важливі речі варто брати в кишені костюма. В іншому випадку можна використати водонепроникну поясну сумку.

Гроші

Ви повинні розуміти, що ціни на гірськолижних курортах не низькі. Тому грошей візьміть із запасом. Адже вам точно потрібно буде орендувати спорядження, купувати скіпаси, харчуватися тощо. Перед поїздкою хоча б приблизно зорієнтуйтеся в ціні та візьміть собі суму, більшу від потрібної.

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