Каждому, кто собирается на отдых на горнолыжный курорт нужно тщательно продумать, что с собой брать. В таких ситуациях нужно ничего не забыть и взять вещи, которые улучшат отдых. Список вещей небольшой, но все они важны и незаменимы. Поэтому советуем ничего не забыть.

Мы составили для вас список вещей, которые сделают ваш отдых комфортным, безопасным и незабываемым.

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Одежда

Первое и самое важное, что стоит брать с собой – это комфортная одежда. Условно одежду, которую нужно брать на горнолыжный курорт можно разделить на две категории: для катания на лыжах, санках или сноуборде; одежда для "выхода в свет". То есть первый вариант – это спортивная специальная одежда. Сюда относятся: лыжный костюм, термобельё, носки, шапка, повязка, перчатки, очки или маска, обувь (обычные ботинки и специальная обувь для катания).

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В другом случае, если вы хотите вечером проводить время романтично, вам понадобится соответствующая одежда. Она должна быть не только удобная, но и праздничная.

Страховка

Вы планируете активный отдых, поэтому советуем оформить соответствующий страховой полис. Речь идет не только об отдыхе за рубежом, но и в Украине.

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Лекарства

В любое путешествие нужно брать все необходимые для вас лекарства. Зная обо всех возможных проблемах со здоровьем, некоторые таблетки или мази берите "на всякий случай". Не всегда во всех аптеках можно купить именно то, что вам подходит больше всего.

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Косметика

Если вы профессионал на горнолыжных трассах, то знаете, что на самых высоких спусках больше всего печет солнце, поэтому советуем брать с собой солнцезащитный крем для лица. Кроме этого нужно взять увлажняющий бальзам для губ или гигиеническую помаду.

Сумка

Не берите с собой на горнолыжные трассы большое количество вещей. Вам трудно будет удержать баланс с тяжелым рюкзаком. Телефон, необходимые таблетки или другие важные вещи стоит брать в карман костюма. В противном случае можно использовать водонепроницаемую поясную сумку.

Деньги

Вы должны понимать, что цены на горнолыжных курортах не низкие. Поэтому возьмите с запасом. Ведь вам точно нужно будет арендовать снаряжение, покупать скипасы, питаться и тому подобное. Перед поездкой хотя бы примерно сориентируйтесь в цене и возьмите себе сумму, большую нужной.

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