Мати великий дохід простіше, ніж здається. Виявляється, потрібно лише правильно думати та проговорювати фрази.

Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть вам розбагатіти.

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Позитивна афірмація – фраза або речення, яку ми використовуємо для перепрограмування нашої підсвідомості. Ми вживаємо її, щоб змінити на краще наші власні негативні емоції, які допомагають налаштуватися на певну хвилю і дають можливість жити в достатку.

Коли ви почнете прокручувати в голові думки, що ви багаті та перспективні, вони рано чи пізно почнуть матеріалізуватися. Головне – ніколи не сумнівайтеся, пам'ятайте що ви цього варті й трудіться з радістю і вдячністю.

Афірмації впливають на те, як ми думаємо

Давно відомо, що наша свідомість чутливо реагує на будь-які сигнали навколишнього світу. Тому, якщо ви хочете змінити свій фінансовий стан на краще, потрібно налаштуватися на певну хвилю. Повірте – світ у достатку, навколо вас багато грошей, просто з якоїсь причини ви їх не помічаєте.



Навчіться правильно думати / Фото pexels

Афірмації позитивно впливають на зміни

Найскладніше з усіх змін для людини – зміна звички, бо мозок сприймає будь-що нове як загрозу й опирається йому. Афірмації служать, так би мовити, буфером, який допомагає мозку подолати бар'єр новизни. Чим більше ви повторюєте бажане, тим звичнішим для вашого мозку стає "нова реальність". Чим далі, тим менше мозок опирається новому, яке через афірмації стає для нього звичним.

Нам важко змінювати звичну поведінку чи зручний спосіб мислення також і через те, що невідоме та нове мозок сприймає як потенційний ризик спростування власної компетентності й самоповаги.

Афірмації, спрямовані у майбутнє, долають і цей бар'єр

Якщо ви працюєте і робота не приносить вам ніяких позитивних емоцій, тоді грошовий потік буде блокуватися. Де негатив, там немає місця зростанню і розвитку.



Виявляється, все набагато простіше / Фото pexels

Як правильно працювати з афірмаціями?

Намагайтеся відчути те, про що говорите.

Формулюйте афірмацію під кожну конкретну думку – а не взагалі за напрямками.

Якщо є причина якогось переживання, то варто пропрацювати її, а потім створювати афірмацію в позитивному тоні.

Формулюйте афірмацію в теперішньому часі – не "все вийде" а "все вже виходить" тощо.

Поєднуйте афірмацію з дією.

І наостанок: "лежати в напрямку мрії" і повторювати афірмації – не вихід. Варто бути чесним із собою і не підмінювати необхідність діяти читанням афірмацій.

Зміни відбуваються через конкретні дії. Афірмації допомагають змінити мислення так, щоб почати діяти. Головне – формулюйте їх без частки "не". І пам'ятайте – гроші вас люблять!