Иметь большой доход проще, чем кажется. Оказывается, нужно только правильно думать и проговаривать фразы.

Идеи 24 подготовили советы, которые помогут вам разбогатеть.

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Положительная аффирмация – фраза или предложение, которое мы используем для перепрограммирования нашего подсознания. Мы принимаем ее, чтобы изменить к лучшему наши собственные негативные эмоции, которые помогают настроиться на определенную волну и дают возможность жить в достатке.

Когда вы начнете прокручивать в голове мысли, что вы богаты и перспективные, они рано или поздно начнут материализоваться. Главное – никогда не сомневайтесь, помните что вы этого достойны и трудитесь с радостью и благодарностью.

Аффирмации влияют на то, как мы думаем

Давно известно, что наше сознание чутко реагирует на любые сигналы окружающего мира. Поэтому, если вы хотите изменить свое финансовое положение к лучшему, нужно настроиться на определенную волну. Поверьте – мир в достатке, вокруг вас много денег, просто по какой-то причине вы их не замечаете.



Научитесь правильно думать / Фото pexels

Аффирмации положительно влияют на изменения

Самое сложное из всех изменений для человека – изменение привычки, потому что мозг воспринимает что-либо новое как угрозу и сопротивляется ему. Аффирмации служат, так сказать, буфером, который помогает мозгу преодолеть барьер новизны. Чем больше вы повторяете желаемое, тем более привычным для вашего мозга становится "новая реальность". Чем дальше, тем меньше мозг сопротивляется новому, которое через аффирмации становится для него привычным.

Нам трудно менять привычное поведение или удобный способ мышления также и потому, что неизвестное и новое мозг воспринимает как потенциальный риск опровержения собственной компетентности и самоуважения.

Аффирмации, направленные в будущее, преодолевают и этот барьер

Если вы работаете и работа не приносит вам никаких положительных эмоций, тогда денежный поток будет блокироваться. Где негатив, там нет места росту и развитию.



Оказывается, все гораздо проще / Фото pexels

Как правильно работать с аффирмациями?

Старайтесь почувствовать то, о чем говорите.

Формулируйте аффирмацию под каждую конкретную мысль – а не вообще по направлениям.

Если есть причина какого-то переживания, то стоит проработать ее, а затем создавать аффирмацию в положительном тоне.

Формулируйте афирмацию в настоящем – не "все получится" а "все уже выходит" и другие.

Сочетайте аффирмацию с действием.

И напоследок: "лежать в направлении мечты" и повторять аффирмации – не выход. Стоит быть честным с собой и не подменять необходимость действовать чтением аффирмаций.

Изменения происходят через конкретные действия. Аффирмации помогают изменить мышление так, чтобы начать действовать. Главное – формулируйте их без частицы "не". И помните – деньги вас любят!