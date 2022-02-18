Тож замість того, щоб витрачати занадто багато часу на прочитання новин, зосередьтеся краще на своїх навичках та насолодіться спокоєм. Розповідаємо про 10 ідей для продуктивного дня.

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Перегляньте документальний фільм

Замість того, щоб дивитися улюблене телешоу (хоча обов'язково зробіть це також), почніть з документального фільму, який може змінити ваш світогляд.

Ми дивимося так багато шоу, які відвертають нас від буденності або змушують сміятися. Але є мало таких, що спонукають до змін у власному житті. Документальні фільми мають таку владу.

Обирати фільм для перегляду можна годинами. Зекономте свій час: дивіться добірки тематичних стрічок на OLL.TV. Понад 15 000 фільмів та серіалів у чудовій якості вже чекають на кіноманів.

Створіть дошку цілей

Почніть планувати і мріяти, поки вам перебуваєте вдома і нікуди не спішите. Добре подумайте, що ви дуже хочете зробити найближчим часом, а що можна на якийсь час залишити мрією.

Використовуйте Pinterest або зробіть це старомодним способом і виріжте шматочки зі старих журналів.



Дошка мрій та побажань / Фото Unsplash

Зареєструйтеся на вебінар або онлайн-тренінг

Існує дуже багато тренерів та лідерів, які ведуть безкоштовні тренінги, що можуть допомогти вам навчитися чомусь новому. Незалежно від того, чи це SEO, в'язання гачком чи вивчення нової мови – усе нове є корисним.

Потренуйтеся

Спорт – це завжди актуально і дуже корисно. Те, що ви не можете відвідувати спортзал, не означає, що слід просто лежати вдома.

Спробуйте спочатку 10-хвилинне тренування, і з часом збільшуйте навантаження. Це позитивно вплине на ваш фізичний та емоційний стан.



Виконайте тренування вдома / Фото Unsplash

Приготуйте складні рецепти страв

Ми завжди поспішаємо, тому готуємо найлегші рецепти страв кожного дня. Але спробуйте зробити щось складне і незвичне. Ви можете приготувати запіканку або навіть спекти торт.