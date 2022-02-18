Поэтому вместо того, чтобы тратить слишком много времени на прочтение новостей, сосредоточьтесь лучше на своих навыках и насладитесь спокойствием. Рассказываем о 10 идеях для продуктивного дня.

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Просмотрите документальный фильм

Вместо того, чтобы смотреть любимое телешоу (хотя обязательно сделайте это тоже), начните с документального фильма, который может изменить ваше мировоззрение.

Мы смотрим так много шоу, которые отвлекают нас от обыденности или заставляют смеяться. Но мало таких, которые побуждают к изменениям в собственной жизни. Документальные фильмы обладают такой властью.

Выбирать фильм можно часами. Сэкономьте свое время: смотрите подборки тематических картин на OLL.TV. Более 15 000 фильмов и сериалов в отличном качестве уже ждут киноманов.

Создайте доску целей

Начните планировать и мечтать, пока вам находитесь дома и никуда не спешите. Хорошо подумайте, что вы очень хотите сделать в ближайшее время, а что можно на время оставить мечтой.

Используйте Pinterest или сделайте это старомодным способом и вырежьте кусочки из старых журналов.



Доска мечты и пожелания / Фото Unsplash

Зарегистрируйтесь на вебинар или онлайн-тренинг

Существует много тренеров и лидеров, которые ведут бесплатные тренинги, которые могут помочь вам научиться чему-то новому. Независимо от того, это SEO, вязание крючком или изучение нового языка – все новое полезно.

Потренируйтесь

Спорт – это всегда актуально и очень полезно. То, что вы не можете посещать спортзал, не означает, что просто нужно лежать дома.

Попробуйте сначала 10-минутную тренировку, и со временем увеличивайте нагрузку. Это положительно повлияет на ваше физическое и эмоциональное состояние.



Выполните тренировку дома / Фото Unsplash

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