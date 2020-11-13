Набор для барбекю – идеальный вариант для подарка / Фото cholleandotodoeldia

В случае, если вы хотите подарить молодоженам подарок, о котором они не забудут, выберите вариант, который больше всего нравится:

В случае, если вы давно решили, что деньги для молодоженов - лучший подарок, советуем преподнести их оригинально и необычно.

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Сувенирные подарки

Хотите порадовать знакомых, но не знаете, что подарить на свадьбу недорого? – Купите для жениха и невесты сувенирную продукцию. Молодоженам будет приятно, а по вашему кошельку это не сильно ударит. Среди таких подарков:

настольная игра "Он и она" (или любые другие игры);

сувенирная качалка или досточка для измельчения продуктов;

подкова, выполненная в интересном стиле;

свадебные куклы, сделанные своими руками

свадебная банка с записками из необычными задачами;

подарочная коробочка с печеньем, которое содержит в себе листочки с предсказаниями.

Настольные игры для пары – замечательный свадебный подарок / Фото blog.lingoda.com

Универсальные свадебные подарки на свадьбу

Долго думаете, что подарить молодоженам на свадьбу, но так ничего не приходит в голову? – Вот вам подборка универсальных подарков, которые понравятся любой паре, независимо от предпочтений, профессий или хобби:

семейный набор для пикника;

аквариум с золотой рыбкой;

набор для фондю;

набор качественных полотенец;

большой фирменный зонтик для двоих;

большая корзинка сладостей, сыров или дорогих орешков;

набор посуды для хранения сыпучих продуктов;

индийские специи в красивой посуде.

Аквариум с золотой рыбкой – оригинальный и бюджетный подарок для молодоженов / Фото Pinterest

Если из-за пандемии свадьба происходит в онлайн-формате, советуем выбранный подарок красиво запаковать и отправить молодоженам по почте. Для этого предварительно рассчитайте время доставки, чтобы подарок вручили в подходящее время.

Кроме этого, стоит подумать и о приятном так называемом комплименте к подарку. В основном во время традиционных празднований для этого выбирают цветы. Если у вас возник вопрос "Что подарить на свадьбу вместо цветов?" – спросите у молодоженов прямо. Во время классических торжеств все чаще некоторые пары предпочитают не цветы, а книги или даже корм для бездомных животных. Это все можно заранее узнать в брачующихся. Если таких правил молодая пара не отмечала, просто закажите цветы с доставкой.