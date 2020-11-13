Что подарить на свадьбу молодоженам: ТОП недорогих и полезных подарков
Свадьба – это волнующее событие не только для молодоженов, но и для гостей. Цветы, поздравления и подарки – все это неотъемлемая составляющая каждого такого празднования. Однако с недавних пор COVID-19 внес свои коррективы в проведение свадебных церемоний. Кто-то уважительно относится к своим родственникам и проводит празднование в онлайн-режиме, а кто-то все же организует небольшую вечеринку.
Однако если ваши знакомые все же решили отпраздновать свадьбу – заблаговременно позаботьтесь о подарке для них.
Если вы не знаете, что подарить на свадьбу друзьям, сестре или коллеге по работе - воспользуйтесь подборкой лучших подарков, которую подготовили для вас Идеи 24.
Романтические подарки для молодоженов
Прежде чем выбирать подарки, обязательно нужно учитывать вкусы, предпочтения, а также хобби молодоженов. Особенно легко выбрать подарок на свадьбу друзьям, сестре или подруге. Как правило, это родные люди, поэтому вы точно можете знать их пожелания относительно подарка.
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В качестве романтических подарков на свадьбу могут быть:
- парные футболки с забавными или милыми надписями;
- прикольные нестандартные сертификаты (например, для жениха – сертификат, который дает право заботиться о жене и приносить ей кофе в постель, для невесты – сертификат на право заботиться о муже и прощать все походы на футбол или в баню)
- свадебная фотография (или другая) на холсте;
- скетч-карта будущих путешествий;
- фотосессия для двоих;
- именные парные халаты;
- подарочные сертификаты на полет на воздушном шаре,
- романтический ужин на крыше многоэтажки или на берегу водоема.
Подарок на свадьбу с пользой
- Если вы не знаете, что подарить на свадьбу коллеге или паре, об интересах которой вы не догадываетесь, вам понадобится подборка полезных подарков.
- В этом списке, в частности:
- постельное белье;
- набор кастрюль;
- деньги (в специальном приветственном конверте или оригинально оформлены)
- гриль-барбекю или любая другая техника;
- красивая и изысканная посуда;
- столик для завтрака в постели;
- гамак;
- робот-пылесос;
- книги и тому подобное.
Набор для барбекю – идеальный вариант для подарка / Фото cholleandotodoeldia
В случае, если вы давно решили, что деньги для молодоженов - лучший подарок, советуем преподнести их оригинально и необычно.
Оформить деньги на свадьбу можно самым разнообразным способом:
- наполнить небольшой декоративный мешочек;
- приобрести или изготовить самостоятельно красивую подарочную коробку;
- создать своими руками стильную открытку с тайным кармашком;
- сформировать цветок, букет или денежное дерево;
- использовать обертки из конфет, наполнив их купюрами разного номинала.
Как оригинально подарить деньги:
Памятные подарки молодоженам на свадьбу
В случае, если вы хотите подарить молодоженам подарок, о котором они не забудут, выберите вариант, который больше всего нравится:
- памятное фото в оригинальной рамке;
- настенные часы на свадебную тематику;
- семейную книгу-фотоальбом;
- ключницу, подсвечники или вазу с гравировкой;
- картину в стиле поп-арт,
- родословную книгу.
Оригинальный, яркий и универсальный подарок / Фото incolorprint
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Сувенирные подарки
Хотите порадовать знакомых, но не знаете, что подарить на свадьбу недорого? – Купите для жениха и невесты сувенирную продукцию. Молодоженам будет приятно, а по вашему кошельку это не сильно ударит. Среди таких подарков:
- настольная игра "Он и она" (или любые другие игры);
- сувенирная качалка или досточка для измельчения продуктов;
- подкова, выполненная в интересном стиле;
- свадебные куклы, сделанные своими руками
- свадебная банка с записками из необычными задачами;
- подарочная коробочка с печеньем, которое содержит в себе листочки с предсказаниями.
Настольные игры для пары – замечательный свадебный подарок / Фото blog.lingoda.com
Универсальные свадебные подарки на свадьбу
Долго думаете, что подарить молодоженам на свадьбу, но так ничего не приходит в голову? – Вот вам подборка универсальных подарков, которые понравятся любой паре, независимо от предпочтений, профессий или хобби:
- семейный набор для пикника;
- аквариум с золотой рыбкой;
- набор для фондю;
- набор качественных полотенец;
- большой фирменный зонтик для двоих;
- большая корзинка сладостей, сыров или дорогих орешков;
- набор посуды для хранения сыпучих продуктов;
- индийские специи в красивой посуде.
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