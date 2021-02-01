Що подарувати тим, у кого все є

Напевно кожен з нас хоч раз стикався з ситуацією, коли потрібно привітати друга чи колегу, а ідеї для подарунка все не з'являються. Можна порозпитувати найближчих родичів й спробувати з'ясувати, чого бажає винуватець свята.

Джерело: 24 канал

Адже підібрати подарунок людині у якої все є дуже важко. Не варто забувати, що навіть для вибагливої людини, у якої є майже все, не так важливий сам подарунок, як ваша увага та турбота.

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Вино в стильному чохлі

Вино – вдалий варіант подарунка в тому випадку, якщо ви дійсно знаєте, що саме любить головний герой свята. Додасть оригінальності подарунку футляр для вина. Завдяки чохлу подарунок буде виглядати стильно, до того ж його можна безпечно транспортувати.



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Декоративні подушки

Чудовий подарунок для тих хто прагне комфорту. Жоден інший аксесуар в інтер'єрі оселі не може змагатися з подушкою за звання головного творця затишку. Варіантів креативних подушок може бути безліч – і це гарна ідея для подарунка тому, у кого все є.



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Камені та пляшка віскі

Поціновувачі віскі точно подякують вам за такий подарунок. Вони знають все про цей напій та про те, як його треба вживати. Хитрі гурмани придумали додавати охолоджені камені у цей міцний напій. Найважливіше тут – обрати "правильні" камені. Вони мають бути з природного матеріалу – талькохлорита. У такому випадку вечори біля каміна з келихом віскі обіцяють бути особливо приємними.



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Набір "Вирости бонсай"

"Посаджений у контейнер" – саме так перекладається з японської термін "бонсай". В Японії мета бонсай – створення мініатюрного реалістичного деревця, яке є предметом мистецтва. У наші дні, до всього іншого бонсай став своєрідним засобом позбавлення від стресу і можливістю реалізувати свій творчий порив.



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Мапа світу

Дерев'яні мапи світу прикрасять будь-який інтер'єр, і не важливо, квартира це, офіс, студія чи кафе. Їх особливість не тільки у стильному дизайнерському виконанні, але й, що важливо, у натуральних матеріалах, з яких вони зроблені. Оригінальність подарунку вам гарантована! Мапу можна підібрати під будь-який інтер'єр.



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