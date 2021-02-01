Наверняка каждый из нас хоть раз сталкивался с ситуацией, когда нужно поздравить друга или коллегу, а идеи для подарка все не появляются. Можно поспрашивать ближайших родственников и попытаться выяснить, чего желает виновник торжества.

Источник: 24 канал

Ведь подобрать подарок человеку у которого все есть очень трудно. Не стоит забывать, что даже для привередливого человека, у которого есть почти все, не так важен сам подарок, как ваше внимание и забота.

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Вино в стильном чехле

Вино – удачный вариант подарка в том случае, если вы действительно знаете, что любит главный герой праздника. Придаст оригинальности подарку оригинальный футляр для вина. Благодаря чехлу подарок будет выглядеть стильно, к тому же его можно безопасно транспортировать.



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Декоративные подушки

Отличный подарок для тех, кто стремится к комфорту. Ни один другой аксессуар в интерьере дома не может соперничать с подушкой за звание главного создателя уюта. Вариантов креативных подушек может быть множество – и это хорошая идея для подарка тому, у кого все есть.



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Камни и бутылка виски

Любители виски точно поблагодарят вас за такой подарок. Они знают все об этом напитке и о том, как его нужно принимать. Хитрые гурманы придумали добавлять охлажденные камни в этот крепкий напиток. Самое важное здесь – выбрать "правильные" камни. Они должны быть из природного материала – талькохлорита. В таком случае, вечера у камина с бокалом виски обещают быть особенно приятными.



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Набор "Вырасти бонсай"

"Посаженный в контейнер" – именно так переводится с японского термин "бонсай". В Японии цель бонсай – создание миниатюрного реалистического деревца, которое является предметом искусства. В наши дни, ко всему прочему, бонсай стал своеобразным способом избавления от стресса и возможностью реализовать свой творческий порыв.



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Карта мира

Деревянные карты мира украсят любой интерьер, и не важно, квартира это, офис, студия или кафе. Их особенность не только в стильном дизайнерском исполнении, но и, что важно, в натуральных материалах, из которых они сделаны. Оригинальность подарка вам гарантирована! Карту можно подобрать под любой интерьер.



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